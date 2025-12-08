ΗΠΑ: Παραιτήθηκε σύμμαχος του Τραμπ αφού κρίθηκε παράνομος ο διορισμός της 

Η Αλίνα Χάμπα, πρώην δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο αργότερα διόρισε ως ανώτατο ομοσπονδιακό εισαγγελέα στο Νιου Τζέρσεϊ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι παραιτείται από το αξίωμα, αφού ομοσπονδιακό εφετείο έκρινε ότι ο διορισμός της ήταν παράνομος και την απέκλεισε από την εποπτεία υποθέσεων.

Η Χάμπα ανέφερε στο X ότι η παραίτησή της από τη θέση της αναπληρώτριας εισαγγελέα των ΗΠΑ για το Νιου Τζέρσεϊ είχε ως στόχο «να προστατεύσει τη σταθερότητα και την ακεραιότητα του γραφείου», το οποίο αντιμετώπιζε μήνες αβεβαιότητας καθώς εξελίσσονταν οι νομικές προσφυγές κατά του διορισμού της.

«Μην συγχέετε όμως τη συμμόρφωση με την παράδοση», ανέφερε η Χάμπα στην ανάρτησή της.

Η Χάμπα δήλωσε ότι θα αναλάβει νέο ρόλο ως ανώτερη σύμβουλος της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, με έμφαση στους εισαγγελείς των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη χώρα. Το υπουργείο όρισε τρεις δικηγόρους να αναλάβουν την ηγεσία του γραφείου στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ένα τριμελές δικαστικό σώμα του 3ου Εφετείου των ΗΠΑ με έδρα τη Φιλαδέλφεια αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση Τραμπ παραβίασε έναν ομοσπονδιακό νόμο περί διορισμών, ορίζοντας την Χάμπα ως αναπληρώτρια εισαγγελέα των ΗΠΑ, αφού οι δικαστές του ομοσπονδιακού περιφερειακού δικαστηρίου του Νιου Τζέρσεϊ αρνήθηκαν να παρατείνουν το διορισμό της.