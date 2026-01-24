ΗΠΑ: Οι επιδρομές της υπηρεσίας μετανάστευσης στη Μινεσότα τροφοδοτούν τον ακτιβισμό της σομαλικής κοινότητας

Όταν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας μετανάστευσης ξεκίνησαν επιθετικές επιχειρήσεις στη Μινεάπολη τον περασμένο μήνα, ο Kowsar Mohamed άρχισε να κινητοποιεί άλλους Σομαλούς Αμερικανούς για να σχηματίσουν μια ad hoc ομάδα αντίδρασης. Πολλοί φοβούνταν ότι τους είχαν βάλει στο στόχαστρο, μια ανησυχία που αναζωπύρωσε μνήμες από την κρατική επιτήρηση και την αυθαίρετη εξουσία που νόμιζαν ότι είχαν αφήσει πίσω τους όταν επανεγκαταστάθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Περισσότεροι από 100 εθελοντές περιπολούν τώρα στη νότια Μινεάπολη, διανέμουν οδηγούς με τίτλο «Γνωρίστε τα δικαιώματά σας» και συνοδεύουν τρομαγμένους ηλικιωμένους — μέρος μιας ευρείας λαϊκής προσπάθειας για την αντιμετώπιση αυτού που πολλοί περιγράφουν ως συνταγματικά ύποπτες επιδρομές που αποσταθεροποιούν την κοινότητα των περίπου 80.000 Σομαλών στη Μινεσότα, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες προσφύγων της χώρας.

«Ποτέ δεν θα φανταζόσουν ότι θα σε αρπάξουν από το δρόμο... και θα σου πουν: «Απόδειξε μου ότι είσαι πολίτης»», είπε ο Μοχάμεντ, αναφερόμενος σε αναφορές για επιθετικές τακτικές των πρακτόρων. «Δεν είναι ότι ποτέ δεν το θεωρήσαμε αδύνατο. Απλώς πιστεύαμε ότι το Σύνταγμα θα μας προστάτευε από αυτό το επίπεδο ανάκρισης».

Η προσπάθεια του Τραμπ να αποστείλει 3.000 πράκτορες προκαλεί ανησυχία για εκφοβισμό των ψηφοφόρων

Η αποστολή 3.000 ομοσπονδιακών πρακτόρων — κατόπιν εντολής του Ρεπουμπλικάνου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ — ενέτεινε τις κατηγορίες των Δημοκρατικών και των τοπικών ηγετών ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βάζει στο στόχαστρο μια πολιτικά ισχυρή κοινότητα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, ενισχύοντας τους φόβους ότι οι επιχειρήσεις αυτές συνιστούν εκφοβισμό με στόχο την καταστολή της συμμετοχής των Σομαλών ψηφοφόρων.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει περιγράψει τους Σομαλούς ως «σκουπίδια» που πρέπει να εκδιωχθούν από τη χώρα, έχει δηλώσει ότι οι επιχειρήσεις είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση του εγκλήματος, αν και πολλοί από τους συλληφθέντες δεν έχουν καμία ποινική κατηγορία ή καταδίκη. Έχει επίσης επικαλεστεί ένα σκάνδαλο απάτης σχετικά με την κλοπή ομοσπονδιακών κονδυλίων για προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας στη Μινεσότα για να δικαιολογήσει την αποστολή πρακτόρων στην πολιτεία, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από την Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων.

Οι Δημοκρατικοί και οι ηγέτες της κοινότητας κατηγορούν τους πράκτορες για παρενόχληση ειρηνικών διαδηλωτών, ρατσισμό και έρευνες σε σπίτια χωρίς ένταλμα. Η Μινεάπολη βρίσκεται σε αναβρασμό από τη θανατηφόρα δολοφονία της 37χρονης Renee Good από έναν πράκτορα μετανάστευσης στις 7 Ιανουαρίου.

«Πολλά μέλη της κοινότητας διέφυγαν από τον πόλεμο και αυτή η κυβέρνηση προκαλεί μια άλλη ζώνη πολέμου», δήλωσε ο Abdulahi Farah, συμπρόεδρος του Somali American Leadership Table, μιας ομάδας υπεράσπισης που δημιουργήθηκε ως απάντηση στα εγκλήματα μίσους και τις πολιτικές επιθέσεις εναντίον των Σομαλών. Είπε ότι το ιστορικό ρατσιστικής ρητορικής του Trump εναντίον των μαύρων και άλλων μεταναστών έχει ενθαρρύνει ακροδεξιούς ακτιβιστές και είχε αποσταθεροποιητική επίδραση στις μικρές επιχειρήσεις και στο γενικό αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, δήλωσε στο Reuters ότι οι μετανάστες στους οποίους επιδόθηκαν διοικητικά εντάλματα ή διαταγές απέλασης I-205 «έχουν υποβληθεί σε πλήρη δίκη και έχουν λάβει τελική διαταγή απέλασης από δικαστή μετανάστευσης».

Αντιδράσεις στις επιχειρήσεις κατά των μεταναστών

Στο Cedar-Riverside, μια συνήθως πολυσύχναστη σομαλική γειτονιά με εστιατόρια, μπουτίκ και καταστήματα ψιλικών, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων λένε ότι η δραστηριότητα είναι αισθητά πιο ήσυχη από τότε που έφτασαν εκεί οι πράκτορες μετανάστευσης τον περασμένο μήνα.

«Είναι πολύ ήσυχα», είπε ο Rashid Jama, διευθυντής ενός παντοπωλείου στη γειτονιά, γνωστή και ως West Bank. «Πολλοί από τους προμηθευτές μας είναι Λατίνοι και φοβούνται να έρθουν στη δουλειά».

Οι προσπάθειες του Mohamed, φοιτητή στο τρίτο έτος του διδακτορικού προγράμματος του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα πρωτοβουλιών της βάσης για την καταπολέμηση των επιδρομών, με τη βιντεοσκόπηση συλλήψεων, τον σχεδιασμό ειρηνικών διαδηλώσεων και την ενίσχυση της ενημέρωσης των ψηφοφόρων.

Ορισμένοι φοβούνται ότι οι επιδρομές αποτελούν μια προσπάθεια να καταστείλουν την προσέλευση των ψηφοφόρων πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σύμφωνα με περισσότερους από δώδεκα οργανωτές της βάσης, τοπικούς αξιωματούχους και κατοίκους που μίλησαν στο Reuters.

«Αυτό σημαίνει ότι αν τους ξεφορτωθούμε, αν τους τρομάξουμε, δεν θα βγουν να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Ξέρουμε ότι αυτός είναι ο στόχος», δήλωσε η Farah, η ομάδα της οποίας συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις της βάσης για να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους σε θέματα, όπως η αντίθεση στις επιδρομές της ICE, καθώς και σε ευρύτερα ζητήματα, όπως η οικονομική προσιτότητα.

Τα τζαμιά και τα γειτονικά κοινοτικά κέντρα μετατρέπονται τώρα σε κέντρα πολιτικής εκπαίδευσης στη Μινεσότα, σύμφωνα με τοπικούς ηγέτες.

Υπερασπιστές των πολιτικών δικαιωμάτων και ακαδημαϊκοί λένε ότι οι επιχειρήσεις μετανάστευσης στη Μινεάπολη θυμίζουν παλιές καταστολές σε γειτονιές όπου διέμεναν μαύροι και Λατινοαμερικανοί πολίτες, τροφοδοτώντας τους φόβους για πολιτικό εξιλαστήριο θύμα, είπε η καθηγήτρια πολιτικών επιστημών Christina Greer στο Πανεπιστήμιο Fordham.

Οι Σομαλοαμερικανοί ψηφοφόροι έχουν υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό τους Δημοκρατικούς από τότε που οι πρόσφυγες άρχισαν να επανεγκαθίστανται στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1990, πριν γίνουν πιο πολιτικά ενεργοί τη δεκαετία του 2000. Η εκπρόσωπος των ΗΠΑ Ilhan Omar είναι το πιο γνωστό μέλος της κοινότητας και συχνός στόχος ρατσιστικών επιθέσεων από τον Τραμπ.

Ερωτηθείσα σχετικά με αυτό και τις τακτικές των πρακτόρων που καταγγέλλουν οι κάτοικοι, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Abigail Jackson δήλωσε σε ανακοίνωση προς το Reuters ότι οι μετανάστες «που δεν συμβάλλουν στην οικονομία μας, εκμεταλλεύονται τους Αμερικανούς και αρνούνται να ενσωματωθούν στην κοινωνία μας δεν πρέπει να βρίσκονται εδώ».

Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Μινεσότα, Alex Plechash, αρνήθηκε ότι οι επιδρομές είχαν πολιτικά κίνητρα, χαρακτηρίζοντας την κατηγορία «κατηγορηματικά ψευδή», αλλά δήλωσε ότι οι καταγγελίες για επιθετικές τακτικές δικαιολογούν επανεξέταση.

Ορισμένοι ηγέτες της σομαλικής κοινότητας δηλώνουν ότι η κινητοποίηση των ψηφοφόρων θα αποτελέσει προτεραιότητα τους επόμενους μήνες.

«Η δύναμη που έχουμε είναι η ψήφος», δήλωσε ο 37χρονος Αμπντουλάχι Καχίγιε, ο οποίος ανέφερε ότι απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα το 2024. «Η ICE και όποιος προσπαθεί να τρομοκρατήσει τη σομαλική κοινότητα δεν θα πετύχει».