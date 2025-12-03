ΗΠΑ: Ο Τραμπ καθαίρεσε οκτώ δικαστές αρμόδιους για υποθέσεις μετανάστευσης

Οκτώ δικαστές που χειρίζονταν υποθέσεις μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη καθαιρέθηκαν προχθές Δευτέρα με απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως ανακοίνωσε η ένωση που τους εκπροσωπεί, εντείνοντας τις εντάσεις μεταξύ του κλάδου και της κυβέρνησης Τραμπ.

Σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Δικαστών Μετανάστευσης (NAIJ), τα οκτώ μέλη υπηρετούσαν στο κτίριο 26 Federal Plaza, στο Μανχάταν, όπου εξετάζονται αιτήσεις μεταναστών για άδειες παραμονής.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ομοσπονδιακοί αστυνομικοί με καλυμμένα πρόσωπα κινούνται στους διαδρόμους του κτιρίου και συλλαμβάνουν μετανάστες κατά την έξοδό τους από ακροαματικές διαδικασίες, συχνά παρουσία ΜΜΕ. Οι σκηνές αυτές, με συγκρούσεις με αστυνομικούς και διαχωρισμούς οικογενειών, έχουν κάνει τον χώρο σύμβολο της αυστηρής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στους παράτυπους μετανάστες.

Οι λόγοι της καθαίρεσης των οκτώ δικαστών παραμένουν ασαφείς. Πρόκειται, πάντως, για προσθήκη σε περίπου 90 άλλους δικαστές που έχουν απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εφημερίδας New York Times, επί συνόλου περίπου 600.

Οργανώσεις υπεράσπισης των μεταναστών υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την αντικατάσταση των δικαστών με πρόσωπα που ευθυγραμμίζονται με την πολιτική της.

Η εξέλιξη έρχεται μετά από κινητοποιήσεις το Σαββατοκύριακο, όταν δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο Μανχάταν για να αποτρέψουν πιθανή επιχείρηση της ICE κατά πλανόδιων πολιτών, με την αστυνομία της πόλης να πραγματοποιεί προσαγωγές. Παρόμοιες συγκεντρώσεις είχαν σημειωθεί στα τέλη Οκτωβρίου, όταν ομοσπονδιακοί αστυνομικοί επέβαλαν επιχειρήσεις στην Canal Street.

Η Νέα Υόρκη, ως «πόλη-καταφύγιο» για μετανάστες, περιορίζει τη συνεργασία των τοπικών αρχών με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις κατά των παράτυπων μεταναστών, χωρίς όμως να την εμποδίζει πλήρως.