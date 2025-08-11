Την αποστολή έως και 1.000 στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social το μεσημέρι της Δευτέρας ανέφερε: «Η Ουάσιγκτον θα ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ σήμερα! Το έγκλημα, η βαρβαρότητα, η βρωμιά και τα αποβράσματα θα ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ. Θα ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΑΣ ΠΟΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ! Οι μέρες των αδίστακτων δολοφονιών και των τραυματισμών αθώων ανθρώπων έχουν ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ! Έφτιαξα γρήγορα τα σύνορα (ΜΗΔΕΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ τους τελευταίους 3 μήνες!), η Ουάσιγκτον είναι η επόμενη!!!».

Όπως αναφέρει το NBC, η Εθνοφρουρά θα επικεντρωθεί κυρίως στην υποστήριξη των αρχών επιβολής του νόμου με διοικητική βοήθεια και προστασία του ομοσπονδιακού προσωπικού και περιουσίας, χωρίς να εμπλέκεται σε άμεσες δραστηριότητες επιβολής του νόμου.