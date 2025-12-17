ΗΠΑ: Ο Τραμπ δίνει εντολή για να εντοπιστούν τα «πλοία-φαντάσματα» της Βενεζουέλας

Μετά την εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή «πλήρους και απόλυτου αποκλεισμού» σε όλα τα δεξαμενόπλοια που τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται προς τον άμεσο εντοπισμό των λεγόμενων «πλοίων-φαντασμάτων», πολλά από τα οποία δραστηριοποιούνται στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το Reuters

Ήδη, περισσότερα από 30 από τα συνολικά 80 πλοία που κινούνται στην περιοχή περιλαμβάνονται στη λίστα των αμερικανικών κυρώσεων.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ, τα «πλοία-φαντάσματα» δεν είναι αποκλειστικότητα της Βενεζουέλας, αλλά χρησιμοποιούνται επίσης από τη Ρωσία και το Ιράν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου ένα στα πέντε δεξαμενόπλοια παγκοσμίως εμπλέκεται στη μεταφορά πετρελαίου από χώρες υπό κυρώσεις.

Για να αποφύγουν τον εντοπισμό, τα πλοία αυτά:

αλλάζουν συχνά όνομα και σημαία,

χρησιμοποιούν παλιά πλοία (συχνά άνω των 20 ετών),

«κλέβουν» την ταυτότητα διαλυμένων πλοίων (πλοία-ζόμπι),

απενεργοποιούν ή παραποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους,

μεταφορτώνουν πετρέλαιο σε διεθνή ύδατα σε άλλα, νόμιμα πλοία ώστε να αποκρύπτεται η προέλευσή του.

Πολλά από αυτά φέρουν σημαίες χωρών με χαλαρούς ελέγχους, όπως ο Παναμάς, οι Κομόρες και η Μάλτα. Ωστόσο, με την αυξημένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Καραϊβική και την πρόσφατη κατάσχεση δεξαμενόπλοιου, η δυνατότητα της κυβέρνησης Μαδούρο να βασίζεται στον «στόλο-φάντασμα» φαίνεται να περιορίζεται σημαντικά.

Ο Τραμπ διατάσσει αποκλεισμό για τα - υπό κυρώσεις - πετρελαιοφόρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες, Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή αποκλεισμού στη Βενεζουέλα βάζοντας στο στόχαστρο τα υφιστάμενα κυρώσεις πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, εντείνοντας ακόμη περισσότερο την οικονομική πίεση στο Καράκας και ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στη συνεχιζόμενη κρίση μεταξύ των δυο χωρών.

«Διατάσσω τον πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό όλων των υφιστάμενων κυρώσεις πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που πάνε στη Βενεζουέλα ή φεύγουν από αυτή», ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο ρεπουμπλικάνος.

Η κυβέρνηση Μαδούρο, υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας κατηγορίες που διατυπώνει συχνά, χρησιμοποιεί το πετρέλαιο για να χρηματοδοτεί «τη ναρκωτρομοκρατία, την εμπορία ανθρώπων, φόνους και απαγωγές».

Ανέφερε ακόμη ότι με απόφασή του «το καθεστώς της Βενεζουέλας χαρακτηρίστηκε ξένη τρομοκρατική οργάνωση» χθες.

Το Καράκας αντέδρασε κάνοντας λόγο για «γκροτέσκα στρατιωτική απειλή» την οποία «απορρίπτει».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποπειράται να επιβάλλει κατά τρόπο απόλυτα παράλογο υποτιθέμενο στρατιωτικό ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας με σκοπό να κλέψει πλούτη που ανήκουν στην πατρίδα μας», τόνισε η κυβέρνηση του προέδρου Μαδούρο στην ανακοίνωσή της.