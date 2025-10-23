ΗΠΑ: Ο στρατός πλήττει ύποπτα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό

Ο αμερικανικός στρατός εξουδετέρωσε πέντε φερόμενους ως διακινητές ναρκωτικών κατά τη διάρκεια επιθέσεων εναντίον δύο σκαφών στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στο πλαίσιο μιας διεύρυνσης της χρήσης των ενόπλων δυνάμεων από την κυβέρνηση Τραμπ στην εκστρατεία της κατά των ναρκωτικών.

Όπως σημειώνει το Reuters, το απόγευμα της Τετάρτης, ο Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι ο στρατός επιτέθηκε σε ένα σκάφος στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό και εξουδετέρωσε δύο άνδρες την Τρίτη.

Ήταν η πρώτη γνωστή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στον Ειρηνικό μετά την έναρξη από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μιας νέας επίθεσης κατά του εμπορίου ναρκωτικών.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο στρατός είχε πλήξει και άλλο σκάφος στον ανατολικό Ειρηνικό την Τετάρτη, σκοτώνοντας τρεις άνδρες.

Οι επιθέσεις αυτές προστίθενται σε τουλάχιστον επτά άλλες που πραγματοποιήθηκαν στην Καραϊβική, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που έχει αυξήσει την ένταση των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Βενεζουέλα και την Κολομβία.

«Το σκάφος ήταν γνωστό στις υπηρεσίες πληροφοριών μας ότι εμπλεκόταν σε παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, κινούνταν σε γνωστή διαδρομή λαθρεμπορίου ναρκωτικών και μετέφερε ναρκωτικά», δήλωσε ο Χέγκσεθ μετά την τελευταία επίθεση, χωρίς ωστόσο να παράσχει αποδείξεις.

Ανέβασε βίντεο διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων από τις δύο επιθέσεις στην πλατφόρμα Χ και στα δύο φαίνεται ένα σκάφος να κινείται στο νερό προτού εκραγεί.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out yet another lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Yet again, the now-deceased terrorists were engaged in narco-trafficking in the Eastern Pacific.



The… pic.twitter.com/PEaKmakivD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 23, 2025

Οι επιθέσεις στην Καραϊβική έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 32 ανθρώπων, όμως η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει ελάχιστες λεπτομέρειες, όπως για το πόσα ναρκωτικά μετέφεραν τα σκάφη-στόχοι ή ποια συγκεκριμένα στοιχεία υπήρχαν που να υποδεικνύουν ότι πράγματι μετέφεραν ναρκωτικά.

Η είδηση της επίθεσης της Τρίτης στον ανατολικό Ειρηνικό μεταδόθηκε πρώτα από το CBS News.

Κολομβία και Ισημερινός καταδικάζουν τις επιθέσεις

«Η επίθεση σε άλλο σκάφος στον Ειρηνικό — δεν γνωρίζουμε αν ήταν εκουαδοριανό ή κολομβιανό — σκότωσε ανθρώπους», δήλωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο, ο οποίος βρίσκεται εν μέσω διαμάχης με τον Τραμπ σχετικά με τις επιθέσεις στα σκάφη και τους δασμούς.

«Αυτό είναι φόνος. Είτε στην Καραϊβική είτε στον Ειρηνικό, η στρατηγική της αμερικανικής κυβέρνησης παραβιάζει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας ανέφερε σε ξεχωριστή ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να σταματήσουν τις επιθέσεις.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, ο οποίος έχει κηρύξει πόλεμο στις συμμορίες στη χώρα του, έχει εκφράσει τη στήριξή του στις προσπάθειες του Τραμπ κατά των ναρκωτικών.

Τραμπ: Κάθε τέτοιο πλήγμα σώζει αμερικανικές ζωές

Από την πλευρά του, ο Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο για την επίθεση, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είχε τη νομική εξουσία να την πραγματοποιήσει και ότι πιστεύει πως κάθε τέτοιο πλήγμα σώζει αμερικανικές ζωές.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τα σχέδιά του να πλήξει στόχους στο έδαφος της Βενεζουέλας, κάτι που θα συνιστούσε κλιμάκωση. Είπε ότι, εάν προχωρήσει σε αυτό το βήμα, η κυβέρνησή του πιθανότατα θα ενημερώσει το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

«Μάλλον θα επιστρέψουμε στο Κογκρέσο και θα εξηγήσουμε ακριβώς τι κάνουμε όταν φτάσουμε στο έδαφος», δήλωσε ο Τραμπ. «Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, αλλά νομίζω... θα ήθελα να το κάνω».

Νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν θέσει ερωτήματα ως προς το γιατί τις επιθέσεις τις πραγματοποιεί ο αμερικανικός στρατός και όχι η Ακτοφυλακή, που είναι ο κύριος φορέας θαλάσσιας επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ, καθώς και γιατί δεν γίνονται άλλες προσπάθειες αναχαίτισης των σκαφών πριν καταφύγουν σε φονικά πλήγματα.

Οι επιθέσεις στον Ειρηνικό εκτυλίσσονται στο φόντο μιας στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στην Καραϊβική, που περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, μαχητικά αεροσκάφη F-35, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και περίπου 6.500 στρατιώτες.

Τον Αύγουστο, η Ακτοφυλακή ξεκίνησε μια επιχείρηση με την ονομασία «Operation Viper» για την αναχαίτιση ναρκωτικών στον Ειρηνικό Ωκεανό. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, η Ακτοφυλακή ανέφερε ότι είχε κατασχέσει πάνω από 100.000 λίβρες (45.000 κιλά) κοκαΐνης.

Παραμένει ασαφές γιατί η κυβέρνηση επέλεξε να πραγματοποιήσει επίθεση σε αυτή την περίπτωση αντί να αναχαιτίσει το σκάφος.

Την περασμένη εβδομάδα, το πρακτορείο Reuters ήταν το πρώτο που μετέδωσε ότι δύο φερόμενοι ως διακινητές ναρκωτικών επέζησαν από στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ στην Καραϊβική. Διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε πολεμικό πλοίο του αμερικανικού ναυτικού, προτού επαναπατριστούν στις πατρίδες τους, την Κολομβία και τον Ισημερινό.