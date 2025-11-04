ΗΠΑ: Ο σχεδιασμός του Ντόναλντ Τραμπ για τη συνάντηση με τον προέδρο της Συρίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ-Σάραα στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Από την ανάληψη της εξουσίας από τον Μπασάρ αλ-Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Σάραα έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς η μεταβατική κυβέρνησή του επιδιώκει να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Συρίας με τις παγκόσμιες δυνάμεις που είχαν απομακρυνθεί από τη Δαμασκό κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Άσαντ.

Ο Τραμπ έχει επιδιώξει καλές σχέσεις με τον αλ-Σαράα. Τον Ιούνιο ανακάλεσε τις περισσότερες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Συρίας, ενώ ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Σύρο ηγέτη κατά την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία τον περασμένο Μάιο.

«Όταν ο πρόεδρος βρισκόταν στη Μέση Ανατολή, έλαβε την ιστορική απόφαση να άρει τις κυρώσεις κατά της Συρίας, προκειμένου να της δοθεί μια πραγματική ευκαιρία για ειρήνη, και πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε αυτό το μέτωπο υπό τη νέα ηγεσία», δήλωσε.