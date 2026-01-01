ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ χλευάζει το ζεύγος Κλούνεϊ

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε χθες Τετάρτη, με τον τρόπο του, το ότι έλαβαν την υπηκοότητα της Γαλλίας ο Τζορτζ και η Άμαλ Κλούνει, κατ’ αυτόν «δυο από τους χειρότερους όλων των εποχών» ως προς τα «πολιτικά προγνωστικά», κατηγορώντας παράλληλα τις γαλλικές αρχές για «καταστροφική διαχείριση της μετανάστευσης», που έχει προκαλέσει «μεγάλο πρόβλημα» εγκληματικότητας.

«Καλά νέα! Ο Τζορτζ και η Άμαλ Κλούνι, δυο (πρόσωπα) από τα χειρότερα όλων των εποχών στα πολιτικά προγνωστικά, έγιναν επίσημα Γάλλοι πολίτες», κάγχασε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που έχει συνήθεια να εξαπολύει εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων του, κλιμάκωσε θεαματικά αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 τις επικρίσεις του στην Ευρώπη για το ζήτημα της μετανάστευσης.

«Δυστυχώς, η Γαλλία είναι το τρέχον διάστημα αντιμέτωπη με σοβαρό πρόβλημα εγκληματικότητας εξαιτίας της απόλυτα καταστροφικής διαχείρισης της μετανάστευσης, παρόμοιας με αυτή που είχαμε εδώ υπό τον κοιμήση Τζο Μπάιντεν», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας τον μειωτικό χαρακτηρισμό που προτιμά όταν αναφέρεται στον δημοκρατικό προκάτοχό του στον Λευκό Οίκο.

Χωρίς ποτέ να παραθέτει αξιόπιστες στατιστικές, ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει συχνά την εγκληματικότητα με τη μετανάστευση.

Ο Τζορτζ Κλούνι είναι επί δεκαετίες στρατευμένος υποστηρικτής των Δημοκρατικών. Για τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έγινε «πιο γνωστός χάρη στην πολιτική παρά χάρη στις λιγοστές, εντελώς μέτριες ταινίες του».