ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος δεν «ξεγράφει» τη δεύτερη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν

Μια νέα συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει αποκλειστεί εντελώς, δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος και ολόκληρη η κυβέρνηση ελπίζουν ότι κάποια μέρα αυτό θα συμβεί ξανά, αλλά θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρξει ένα απτό θετικό αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν λόγω της έλλειψης προόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.