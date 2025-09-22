ΗΠΑ: Νομοσχέδιο απαγορεύει στο Πεντάγωνο την αγορά κινεζικών και ρωσικών τεχνολογιών οθονών

Μια τροπολογία που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ θα μπορούσε να απαγορεύσει στον αμερικανικό στρατό την αγορά τεχνολογιών ψηφιακής απεικόνισης που κατασκευάζονται από κρατικά χρηματοδοτούμενες εταιρείες στην Κίνα ή τη Ρωσία.

Ο νομοθέτης που εισηγήθηκε την τροπολογία, Όστιν Σκοτ, Ρεπουμπλικάνος από την Τζόρτζια, δήλωσε ότι η εξάρτηση από τεχνολογίες από «αντιμαχιακές πηγές» θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Η τροπολογία αποτελεί μέρος του Νόμου περί Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ, ενός ετήσιου νόμου για τη χρηματοδότηση του στρατού, και έλαβε την έγκριση της Βουλής με ψήφους 231 υπέρ και 196 κατά.

Σύμφωνα με την τροπολογία, το Πεντάγωνο δεν θα μπορεί να αγοράζει οθόνες OLED - το ίδιο είδος οθονών που χρησιμοποιούνται σε έξυπνα τηλέφωνα - από εταιρείες που υποστηρίζονται από τις κυβερνήσεις των αντίπαλων χωρών των ΗΠΑ.

«Αυτές οι τεχνολογίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κρίσιμου στρατιωτικού εξοπλισμού, από τις οθόνες πιλοτηρίου μέχρι τα συστήματα που φοριούνται από στρατιώτες, και η εξάρτησή μας από αντίπαλες πηγές συνιστά σαφή κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και την τεχνολογική μας κυριαρχία», δήλωσε ο Σκοτ στο Reuters.

Σε ξεχωριστή δήλωση, ο Σκοτ τόνισε ότι η αναθεωρημένη τροπολογία στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εξαρτώνται από τεχνολογίες άλλων ξένων αντιπάλων, όπως η Ρωσία.

Το μέτρο για τη χρηματοδότηση του στρατού, συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας του Σκοτ, υπόκειται στην έγκριση της Γερουσίας.

Η τροπολογία του Σκοτ είναι ευρύτερη από προηγούμενη εκδοχή που απαιτούσε μόνο από το Πεντάγωνο να εξετάσει αν αρκετές κινεζικές εταιρείες θα έπρεπε να προστεθούν σε έναν αμερικανικό κατάλογο κινεζικών στρατιωτικών εταιρειών.