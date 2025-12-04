ΗΠΑ: New York Times κατά του Τραμπ και του Πετναγώνουμ, με «στόχο» την ανεξαρτησία των media

Οι New York Times ανακοίνωσαν την Πέμπτη πως μήνυσαν το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σε μια προσπάθεια ώστε να αναγκαστεί το αμερικανικό Πεντάγωνο να εγκαταλείψει τη νέα περιοριστική πολιτική του για τον Τύπο.

Η πολιτική για τον Τύπο, που θεσπίστηκε τον περασμένο μήνα, απαιτεί από τους δημοσιογράφους να αναγνωρίσουν ότι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως κίνδυνοι για την ασφάλεια και να τους αφαιρεθούν οι δημοσιογραφικές τους ταυτότητες στο Πεντάγωνο, εάν ζητήσουν από υπαλλήλους του υπουργείου να αποκαλύψουν απόρρητες και ορισμένες μη απόρρητες πληροφορίες.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Περιφέρειας της Κολούμπια, κατονομάζει επίσης τον επικεφαλής εκπρόσωπο του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ. Σε δήλωσή του, ο Πάρνε΄΄ είπε: «Είμαστε ενήμεροι για την αγωγή της New York Times και ανυπομονούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα επιχειρήματα στο δικαστήριο».

Τουλάχιστον 30 ειδησεογραφικά πρακτορεία, μεταξύ των οποίων το Fox News, η Washington Post και το Reuters, επέλεξαν να παραδώσουν τις δημοσιογραφικές τους κάρτες αντί να υπογράψουν τη νέα πολιτική, επικαλούμενοι απειλή για την ελευθερία του Τύπου και την ικανότητά τους να συγκεντρώνουν ανεξάρτητες ειδήσεις για τον ισχυρότερο στρατό του κόσμου.

Η ελευθερία του λόγου

Στην καταγγελία της, η Times ισχυρίζεται ότι η πολιτική παραβιάζει τα δικαιώματα στην ελευθερία του λόγου και στη δίκαιη δίκη και ότι, αν επιτραπεί να παραμείνει σε ισχύ, θα «στερήσει το κοινό από ζωτικές πληροφορίες σχετικά με τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών και την ηγεσία του».

«Η πολιτική αυτή αποτελεί μια προσπάθεια να ασκηθεί έλεγχος στις αναφορές που δεν αρέσουν στην κυβέρνηση, παραβιάζοντας το δικαίωμα της ελεύθερης Τύπου να αναζητά πληροφορίες βάσει των δικαιωμάτων της Πρώτης και Πέμπτης Τροποποίησης που προστατεύονται από το Σύνταγμα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της New York Times, Τσάρλι Στάντλαντερ.

Ο δημοσιογράφος της New York Times Τζούλιαν Μπαρνς είναι συν-ενάγων στην αγωγή.

Η πολιτική που θεσπίστηκε υπό τον Χέγκσεθ ορίζει ότι η λήψη ή η δημοσίευση ευαίσθητων πληροφοριών «προστατεύεται γενικά από το Πρώτο Τροποποιητικό Σύνταγμα», αλλά προσθέτει ότι η αίτηση αποκάλυψης τέτοιων πληροφοριών «μπορεί να επηρεάσει την εκτίμηση του κατά πόσον αποτελείτε κίνδυνο για την ασφάλεια».

Οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι παραδοσιακά περιορίζονταν σε μη ταξινομημένους χώρους στο Πεντάγωνο και εργάζονταν απέναντι από το γραφείο Τύπου του Πενταγώνου, το οποίο τους επέτρεπε την πρόσβαση στους εκπροσώπους του υπουργείου. Οι δημοσιογραφικές ταυτότητες σημαίνουν ότι έχουν υποβληθεί σε έλεγχο του ιστορικού τους.

Μετά την έξοδο των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης τον περασμένο μήνα, το Πεντάγωνο συγκρότησε ένα νέο σώμα Τύπου που αποτελείται κυρίως από μέσα ενημέρωσης και άτομα που υποστηρίζουν τον Τραμπ.

Σε αυτά περιλαμβάνονται η ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ, το LindellTV, ένας ψηφιακός ιστότοπος ειδήσεων που διευθύνεται από τον συνωμοσιολόγο των εκλογών Μάικ Λίντελ, και ο Τζέιμς Ο'Κίφ, ο οποίος ίδρυσε την ακροδεξιά ομάδα Project Veritas και τώρα διευθύνει την O'Keefe Media Group.

Την Τρίτη, το Πεντάγωνο φιλοξένησε την πρώτη συνέντευξη Τύπου για την ομάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκπρόσωπος Τύπου Κίνγκσλεϊ Γουίλσον έβαλε στο στόχαστρο το παραδοσιακό δημοσιογραφικό σώμα.

«Ο αμερικανικός λαός δεν εμπιστεύεται αυτούς τους προπαγανδιστές επειδή σταμάτησαν να λένε την αλήθεια», δήλωσε ο Wilson στους συμμετέχοντες.

Η ενέργεια της New York Times ακολουθεί μια αγωγή που κατέθεσε τον Φεβρουάριο η Associated Press, η οποία μήνυσε τρεις ανώτερους βοηθούς του Trump, αφού ο Λευκός Οίκος περιόρισε την πρόσβαση της AP στις συνεντεύξεις Τύπου.

Αυτό έγινε ως απάντηση στην απόφαση της AP να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το καθιερωμένο όνομα του Κόλπου του Μεξικού, ενώ αναγνώριζε την εκτελεστική εντολή του Trump να τον μετονομάσει σε Κόλπο της Αμερικής.

Η AP ισχυρίζεται ότι οι περιορισμοί αποτελούν μια προσπάθεια να εξαναγκαστεί ο Τύπος να χρησιμοποιεί τη γλώσσα που προτιμά η κυβέρνηση, παραβιάζοντας τις συνταγματικές προστασίες τόσο της ελευθερίας του λόγου όσο και της δίκαιης διαδικασίας.

Στην απόφασή του τον Απρίλιο, ο ομοσπονδιακός δικαστής Trevor McFadden δήλωσε ότι η AP είχε δικαίωμα σε προσωρινή διαταγή υπέρ της, αλλά το Εφετείο της Ουάσιγκτον ανέστειλε την διαταγή τον Ιούνιο, ενώ εξέταζε την έφεση της κυβέρνησης Τραμπ.