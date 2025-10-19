ΗΠΑ: Νέα επίθεση κατά σκάφους διακινητών ναρκωτικών - «Μετέφερε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών» λέει ο Χέγκσεθ (vid)

Νέα επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων κατά σκάφους διακινητών ναρκωτικών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.

«Το σκάφος ήταν γνωστό από τις υπηρεσίες Πληροφοριών για διακίνηση παράνομων ναρκωτικών, έκανε γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών και μετέφερε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών», αναφέρεται σε ανάρτηση του Χέγκσεθ στο Χ.

Η ανάρτηση Χέγκσεθ:

Στις 17 Οκτωβρίου, κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ, το Υπουργείο Πολέμου πραγματοποίησε μια θανατηφόρα κινητική επίθεση σε ένα σκάφος που συνδέεται με την Ejército de Liberación Nacional (ELN), μια Οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί ως Τρομοκρατική, και το οποίο δρούσε στην περιοχή ευθύνης της USSOUTHCOM.

Το πλοίο ήταν γνωστό στις υπηρεσίες μας ότι εμπλεκόταν σε παράνομο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, ταξίδευε κατά μήκος μιας γνωστής διαδρομής εμπορίας ναρκωτικών και μετέφερε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών. Υπήρχαν τρεις άνδρες ναρκο-τρομοκράτες στο πλοίο κατά τη διάρκεια της επιδρομής - η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα. Και οι τρεις τρομοκράτες σκοτώθηκαν και δεν τραυματίστηκαν μέλη των αμερικανικών δυνάμεων σε αυτήν την επιδρομή.

Αυτά τα καρτέλ είναι η Αλ Κάιντα του Δυτικού Ημισφαιρίου, που χρησιμοποιούν βία, δολοφονίες και τρομοκρατία για να επιβάλουν τη θέλησή τους, να απειλήσουν την εθνική μας ασφάλεια και να δηλητηριάσουν τον λαό μας.

Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών θα αντιμετωπίσει αυτές τις οργανώσεις σαν τρομοκράτες που είναι - θα κυνηγηθούν και θα σκοτωθούν, όπως ακριβώς η Αλ Κάιντα.