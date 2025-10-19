Τις τελευταίες εβδομάδες, η βιομηχανία της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει γνωρίσει έντονη δραστηριότητα, καθώς μια σειρά από εταιρείες κατασκευής μικροτσίπ και οργανισμούς που συνδέονται με την ΑΙ ανακοίνωσαν συμφωνίες, συχνά αξίας αστρονομικών ποσών.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, αποκάλυψε συμφωνία 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία cloud λογισμικού Oracle, επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Nvidia, καθώς και στρατηγικές συνεργασίες με ανταγωνιστές της Nvidia, όπως η AMD και η Broadcom.

Άλλες μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, γνωστές ως hyperscalers, που δαπανούν τεράστια ποσά για την ΑΙ, έχουν επίσης επισημάνει νέες επενδύσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Αν και οι ανακοινώσεις αυτές ενίσχυσαν τις ελπίδες ότι η ήδη πολυετής άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει ακόμα περιθώρια ανάπτυξης, άρχισαν να εκφράζονται φόβοι σχετικά με την κυκλική φύση πολλών από αυτές τις συναλλαγές - πολλές από τις οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε μια κατάσταση όπου οι εταιρείες ημιαγωγών ουσιαστικά υποστηρίζουν οικονομικά τους ίδιους τους πελάτες τους.

Ορισμένοι παρατηρητές έχουν παρομοιάσει την αυξανόμενη επενδυτική δραστηριότητα με την «τρέλα των dotcom» στα τέλη της δεκαετίας του 1990, μια φούσκα που τελικά έσκασε πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια.

«Οι ανακοινώσεις για περαιτέρω αυξήσεις στις ήδη μεγάλες δαπάνες κεφαλαίου για την ΑΙ έχουν εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στον τομέα της ΑΙ», ανέφεραν οι αναλυτές της Goldman Sachs, συμπεριλαμβανομένου του Joseph Briggs, σε σημείωμά τους προς τους πελάτες.

Ωστόσο, υποστήριξαν ότι τα προβλεπόμενα επίπεδα δαπανών είναι βιώσιμα και υποστηρίζονται από το τεχνολογικό υπόβαθρο, ακόμη κι αν οι τελικοί νικητές στην «κούρσα εξοπλισμών της ΑΙ» δεν είναι ακόμα σαφείς.

«Πρώτον, οι εφαρμογές ΑΙ αυξάνουν την παραγωγικότητα όταν εφαρμόζονται. Δεύτερον, η απελευθέρωση αυτών των ωφελειών παραγωγικότητας απαιτεί σημαντική υπολογιστική ισχύ - ιδίως καθώς τα μοντέλα αυξάνονται σε μέγεθος πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο μειώνονται τα κόστη υπολογισμού και ενέργειας», έγραψαν οι αναλυτές.

Πρόσθεσαν ότι δεν ανησυχούν για το συνολικό ύψος των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σημειώνοντας ότι, ως ποσοστό του αμερικανικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, οι δαπάνες για την ΑΙ ανέρχονται σε λιγότερο από 1%. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από τα επίπεδα 2% έως 5% που είχαν καταγραφεί σε προηγούμενους μεγάλους τεχνολογικούς κύκλους, όπως ανέφεραν.

