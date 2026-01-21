ΗΠΑ: Με τρεις ώρες καθυστέρηση θα φτάσει στο Νταβός ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα φτάσει πιθανότατα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός με περίπου τρεις ώρες καθυστέρηση, δήλωσε την Τετάρτη ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα καθυστερήσει περίπου τρεις ώρες», δήλωσε ο Μπέσεντ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την καθυστέρηση του Air Force One.

Ο Τραμπ έχει προγραμματίσει να απευθυνθεί στους ηγέτες του κόσμου στο Νταβός σε εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 15:30 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας).

Πλέον μένει να οριστεί η νέα ώρα που θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Αμερικανού προέδρου.