Τραμπ: Αναχώρησε για το Νταβός με άλλο αεροσκάφος λόγω βλάβης του Air Force One

Το αεροσκάφος στο οποίο είχε επιβιβαστεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να ταξιδέψει στο Νταβός αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή χθες Τρίτη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του με προορισμό τον χιονοδρομικό σταθμό της Ελβετίας όπου ο ρεπουμπλικάνος αναμένεται να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Εν τέλει, ο Ντόναλντ Τραμπ και η συνοδεία του αναχώρησαν--για δεύτερη φορά--για το Νταβός σήμερα, αφού πρώτο αεροσκάφος χρειάστηκε να κάνει αναστροφή λόγω τεχνικών προβλημάτων, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε από την αμερικανική αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, με δεύτερο αεροσκάφος, καθώς το πρώτο υποχρεώθηκε να επιτρέψει έπειτα από περίπου 90 λεπτά πτήσης εξαιτίας «ήσσονος ηλεκτρικού προβλήματος», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η δεύτερη απογείωση έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (σ.σ. 07:00 ώρα Ελλάδας), με άλλα λόγια η καθυστέρηση του ταξιδιού στην Ελβετία σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα είναι περίπου δυο ώρες.

Το Air Force One--η κωδική ονομασία αυτή της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας αναφέρεται σε οποιοδήποτε αεροσκάφος στο οποίο επιβαίνει ο αρχηγός του κράτους--βρισκόταν εν πτήσει και επέστρεφε πριν από λίγο στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, προληπτικά, εξήγησε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο κ. Τραμπ και η συνοδεία του αναμενόταν να αλλάξουν αεροσκάφος και να αναχωρήσουν ξανά για τις ελβετικές Άλπεις.

Τα περιστατικά αεροπορικής ασφάλειας που αφορούν τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ είναι σπάνια, αλλά όχι άνευ προηγουμένου.

Το Air Force One ακύρωσε την προσγείωση λόγω κακών καιρικών συνθηκών ενώ μετέφερε τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα σε μια εκδήλωση στο Κονέκτικατ το 2011.

Το 2012, το αεροσκάφος Air Force Two που μετέφερε τον τότε αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν χτυπήθηκε από πουλιά στην Καλιφόρνια, πριν προσγειωθεί χωρίς πρόβλημα.