Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Μινεάπολις αλλά και σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες την Παρασκευή για να απαιτήσουν την απόσυρση των ομοσπονδιακών υπαλλήλων μετανάστευσης (ICE) από τη Μινεσότα, μετά τη δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών.

Φοιτητές και καθηγητές εγκατέλειψαν τα μαθήματά τους από την Καλιφόρνια έως τη Νέα Υόρκη, σε μια εθνική ημέρα διαμαρτυρίας, η οποία έλαβε χώρα εν μέσω αντιφατικών μηνυμάτων από την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με το αν θα αποσύρει την επιχείρηση «Metro Surge».

Στο πλαίσιο μιας εθνικής εκστρατείας καταστολής της μετανάστευσης, ο Τραμπ έστειλε 3.000 ομοσπονδιακούς αξιωματικούς στην περιοχή του Μινεάπολις, οι οποίοι περιπολούν στους δρόμους με τακτικό εξοπλισμό, μια δύναμη πέντε φορές μεγαλύτερη από το Αστυνομικό Τμήμα του Μινεάπολις.

Διαμαρτυρόμενοι για την αύξηση και τις τακτικές που χρησιμοποιεί η Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων, αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης.

Σε μια γειτονιά του Μινεάπολις κοντά στα σημεία όπου οι Άλεξ Πρέτι και Ρενέ Γκουντ, δύο Αμερικανοί πολίτες, σκοτώθηκαν αυτό το μήνα από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης, περίπου 50 δάσκαλοι και μέλη του προσωπικού από τοπικά σχολεία βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν.

Οι διαμαρτυρίες επεκτάθηκαν πολύ πέρα από τη Μινεσότα, καθώς οι διοργανωτές προέβλεπαν 250 διαδηλώσεις σε 46 πολιτείες και σε μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Σικάγο και η Ουάσιγκτον, με το σύνθημα «Όχι δουλειά. Όχι σχολείο. Όχι ψώνια. Σταματήστε τη χρηματοδότηση της ICE».

Ο Τραμπ, με τη σειρά του, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ, της οποίας το υπουργείο εποπτεύει την ICE. Οι επικριτές ζήτησαν την παραίτησή της, αλλά ο Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Νοέμ «έχει κάνει πραγματικά ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!», υποστηρίζοντας ότι «η καταστροφή στα σύνορα που κληρονόμησα έχει επιλυθεί».

Η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη ένα εσωτερικό σημείωμα της ICE που εξέτασε, ανέφερε την Παρασκευή ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες ενημερώθηκαν αυτή την εβδομάδα ότι έχουν ευρύτερες εξουσίες να συλλαμβάνουν άτομα χωρίς ένταλμα, επεκτείνοντας τη δυνατότητα των κατώτερων πρακτόρων της ICE να πραγματοποιούν συλλήψεις υπόπτων μεταναστών χωρίς χαρτιά που συναντούν.

Η αντίδραση κατά της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης απείλησε επίσης να προκαλέσει μερική διακοπή της λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο αντιτάχθηκαν στη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο εποπτεύει την ICE.