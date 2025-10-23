Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με αρκετές εταιρείες κβαντικής πληροφορικής για την απόκτηση μετοχών σε αντάλλαγμα για ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal την Τετάρτη, το οποίο επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Εταιρείες όπως η IonQ, η Rigetti Computing και η D-Wave Quantum συζητούν με την κυβέρνηση τη συμμετοχή της ως μέτοχος στο πλαίσιο των συμφωνιών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο προσθέτει ότι οι συζητήσεις περιλαμβάνουν ελάχιστη χρηματοδότηση από την Ουάσινγκτον ύψους 10 εκατ. δολαρίων για κάθε εταιρεία.

Άλλες εταιρείες, όπως η Quantum Computing και η Atom Computing, εξετάζουν παρόμοιες συμφωνίες, πρόσθεσε η εφημερίδα.

Αξιωματούχος του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ δήλωσε στο Reuters ότι το υπουργείο δεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με καμία από τις εταιρείες.

Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν μερίδιο 10% στην Intel, το οποίο μετατρέπει τις κρατικές επιχορηγήσεις σε μετοχικό κεφάλαιο, στην τελευταία έκτακτη παρέμβαση του Λευκού Οίκου στις αμερικανικές εταιρείες.

Άλλες συμφωνίες περιλαμβάνουν μια συμφωνία για το Πεντάγωνο να γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος μιας μικρής εταιρείας εξόρυξης, της MP Materials, με σκοπό την αύξηση της παραγωγής μαγνητών σπάνιων γαιών, καθώς και την απόκτηση από την αμερικανική κυβέρνηση μιας «χρυσής μετοχής» με ορισμένα δικαιώματα βέτο, ως μέρος μιας συμφωνίας που επιτρέπει στην ιαπωνική Nippon Steel 5401.T να αγοράσει την U.S. Steel.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Πολ Ντάμπαρ, πρώην στέλεχος στον τομέα της κβαντικής πληροφορικής και αξιωματούχος του Υπουργείου Ενέργειας, ηγείται των συζητήσεων για τη χρηματοδότηση με εταιρείες του κλάδου, σύμφωνα με τη WSJ.

Τον Φεβρουάριο, η Microsoft παρουσίασε ένα νέο τσιπ που, όπως είπε, έδειξε ότι η κβαντική υπολογιστική απέχει «χρόνια, όχι δεκαετίες», συμφωνώντας με την Googleκαι την IBM στην πρόβλεψη ότι μια θεμελιώδης αλλαγή στην τεχνολογία των υπολογιστών είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι θεωρούσαν.