ΗΠΑ: Κατέρριψαν πύραυλο προερχόμενο από την Υεμένη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέστρεψαν σήμερα έναν βαλλιστικό πύραυλο κατά πλοίου που εκτοξεύθηκε «από τις ζώνες που ελέγχονται από τους Χούθι στην Υεμένη» προς αμερικανικό πολεμικό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν, όπως ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Houthis fire anti-ship ballistic missile toward USS Carney (DDG 64)



On Jan. 26, at approximately 1:30 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired one anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen toward Arleigh-Burke class destroyer USS Carney… pic.twitter.com/GcVqk48CeR