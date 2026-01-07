ΗΠΑ: «Κανείς δεν μιλά για χρήση στρατιωτικής ισχύος στη Γροιλανδία», είπε ο Ρεπουμπλικάνος επικεφαλής του Κογκρέσου

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να κάνουν χρήση στρατιωτικής ισχύος για να καταλάβουν τη Γροιλανδία, σε αντίθεση με δηλώσεις που διατυπώθηκαν χθες, Τρίτη, από τον Λευκό Οίκο.

«Μελετούν τους διπλωματικούς διαύλους», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον. Οι χθεσινές δηλώσεις του Λευκού Οίκου σύμφωνα με τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει αρκετές επιλογές, εκ των οποίων η «χρήση του στρατού», για να αποκτήσει αυτό το ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, δεν αντιπροσώπευαν παρά «γενικές δηλώσεις», πρόσθεσε.