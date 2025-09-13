ΗΠΑ και Ταλιμπάν σε επαφές για Αμερικανούς κρατούμενους στο Αφγανιστάν

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες στην Καμπούλ για Αμερικανούς κρατούμενους στο Αφγανιστάν, δηλώνει η διοίκηση των Ταλιμπάν, καθώς ο Λευκός Οίκος πιέζει για την απελευθέρωση πολιτών που θεωρεί ότι κρατούνται άδικα στο εξωτερικό.

Ο Άνταμ Μπόλερ, ειδικός απεσταλμένος της κυβέρνησης Τραμπ για υποθέσεις ομήρων, και ο Ζαλμάι Χαλιλζάντ, πρώην ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Αφγανιστάν, συναντήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών των Ταλιμπάν, Αμίρ Χαν Μουτάκι.

Σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών των Ταλιμπάν, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες στο μέλλον, «ιδιαίτερα σχετικά με πολίτες που κρατούνται στις χώρες των άλλων».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο. Ο Χαλιλζάντ, ο οποίος είχε ηγηθεί των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τους Ταλιμπάν πριν την ανάληψη της εξουσίας τους το 2021, δεν ανταποκρίθηκε σε τηλεφωνική κλήση για σχολιασμό.

Ο Μαχμούντ Χαμπίμπι, Αμερικανός πολίτης με πολιτογράφηση, είναι ο πιο γνωστός Αμερικανός κρατούμενος στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον. Ωστόσο, η υπόθεση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς οι Ταλιμπάν αρνούνται ότι τον κρατούν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτηρίζει την κράτηση του Χαμπίμπι ως σοβαρό εμπόδιο στην προοπτική ενίσχυσης των σχέσεων με το Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν λένε ότι δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται, τρία χρόνια μετά την εξαφάνισή του στην Καμπούλ.

Οι Ταλιμπάν είχαν απορρίψει πέρυσι πρόταση ανταλλαγής του Χαμπίμπι με τον φερόμενο ως συνεργάτη του Οσάμα μπιν Λάντεν, Μοχάμαντ Ραχίμ αλ-Αφγανί, τον τελευταίο Αφγανό κρατούμενο στη στρατιωτική φυλακή του Γκουαντάναμο.

Η διοίκηση των Ταλιμπάν, η οποία κατέλαβε την εξουσία μετά από 20 χρόνια στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, δεν αναγνωρίζεται επισήμως από την Ουάσινγκτον.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν επίσης με τον Αμπντούλ Γκάνι Μπαραδάρ, αναπληρωτή πρωθυπουργό για Οικονομικές Υποθέσεις, ο οποίος είχε ηγηθεί της αποστολής των Ταλιμπάν στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον Χαλιλζάντ.

Το γραφείο του Μπαραδάρ ανέφερε ότι παρουσίασε επενδυτικές ευκαιρίες στο Αφγανιστάν, περιλαμβανομένων των σπάνιων γαιών, και διαμαρτυρήθηκε για τις αμερικανικές κυρώσεις. Κάλεσε την αμερικανική αντιπροσωπεία «να επιλέξει την προσέγγιση της συνεργασίας και όχι της αντιπαράθεσης και να συμβάλει στην ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα την απελευθέρωση Αμερικανών που κρατούνται στο εξωτερικό, και έχει εξασφαλίσει την επιστροφή δεκάδων πολιτών, μεταξύ άλλων από το Αφγανιστάν, τη Ρωσία και τη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα αυτόν τον μήνα, ανοίγοντας τον δρόμο για τον χαρακτηρισμό χωρών ως κρατών-χορηγών άδικης κράτησης και την επιβολή κυρώσεων σε εκείνες που θεωρεί ότι κρατούν αδίκως Αμερικανούς πολίτες.

Ο Μπόλερ είχε επισκεφθεί την Καμπούλ τον Μάρτιο και είχε επιστρέψει στις ΗΠΑ με τον Τζορτζ Γκλέζμαν, Αμερικανό τουρίστα που είχε συλληφθεί στο Αφγανιστάν το 2022. Τον Ιανουάριο, οι ΗΠΑ απελευθέρωσαν έναν Αφγανό που είχε καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών και τρομοκρατία σε αντάλλαγμα με δύο Αμερικανούς που κρατούνταν στο Αφγανιστάν.