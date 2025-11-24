Financial Times, Reuters

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί από Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους σχετικά με το επικαιροποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι δύο πλευρές είχαν συνομιλίες στη Γενεύη, που ήταν παραγωγικές, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία διαφωνίας.

Ειδικότερα, η εφημερίδα αναφέρει ότι από τα 28 σημεία του αρχικού σχεδίου, που προκάλεσαν πλήθος αντιδράσεων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αλλά κυρίως στην Ευρώπη, πλέον έμειναν 19.

Διεθνή ΜΜΕ: Τα σημεία της ευρωπαϊκής αντιπρότασης για την Ουκρανία

Σημεία της ευρωπαϊκής αντιπρότασης στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία συγκεντρώνει η Sueddeutsche Zeitung, με έμφαση κυρίως στις αντιρρήσεις των Ευρωπαίων.

Σύμφωνα με την SZ, το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι η Ευρώπη απορρίπτει το ενδεχόμενο παραχώρησης ουκρανικών εδαφών τα οποία δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό ρωσική κατοχή, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή εδαφών θα πρέπει να ξεκινήσουν από την τρέχουσα στρατιωτική γραμμή επαφής.

Επιπλέον, η Ουκρανία θα πρέπει να διατηρήσει 800.000 στρατιώτες σε καιρό ειρήνης, κατά 200.000 περισσότερους από όσους προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο.

Το πρακτορείο επισημαίνει πάντως ότι έχουν «τροποποιηθεί σημαντικά οι αρχικές προτάσεις των ΗΠΑ σχετικά με τα παγωμένα στην ΕΕ ρωσικά κεφάλαια. Χθες ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την πρόταση για επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Ευρώπη στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας υπό αμερικανικό έλεγχο, από την οποία οι ΗΠΑ θα εισπράξουν κατόπιν το 50% των κερδών.

Οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν ότι η Ουκρανία θα πρέπει επίσης να λάβει εγγυήσεις ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, καθώς και ότι η ένταξη της χώρας στην Συμμαχία θα απαιτεί ομόφωνη γνώμη όλων των μελών.

Το Reuters διευκρινίζει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει συναίνεση σε αυτό το σημείο, ωστόσο η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν έχει οριστικά απορριφθεί.

Το ΝΑΤΟ πάντως δεν θα διατηρεί μόνιμες δυνάμεις στην Ουκρανία, αναφέρεται, ενώ, όπως επισημαίνει το πρακτορείο Bloοmberg, οι ΗΠΑ θα αποζημιωθούν για τις εγγυήσεις ασφάλειας που θα παρέχουν και οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας θα αρθούν σταδιακά.

Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa αναφέρει ακόμη για το θέμα ότι οι Ευρωπαίοι ζητούν να μην χορηγηθεί γενική αμνηστία για εγκλήματα πολέμου, καθώς και ότι δεν θα πρέπει να ισχύσει η αμερικανική πρόταση περί προθεσμίας 100 ημερών για εκλογές στην Ουκρανία.

Κρεμλίνο: Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων για ειρήνη στην Ουκρανία δεν μας κάνει

Παράλληλα, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στο ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ για την Ουκρανία δεν είναι εποικοδομητική και ότι απλώς δεν λειτουργεί για τη Μόσχα.

Η δημοσίευση την περασμένη του ειρηνευτικού σχεδίου των 28 σημείων των ΗΠΑ ενέτεινε τις ανησυχίες στην Ουκρανία και μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων, για το ότι οι βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας για το ΝΑΤΟ, τα εδάφη και το χρονοδιάγραμμα οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας έγιναν αποδεκτές από την Ουάσιγκτον.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο αλλάζει σημαντικά την έννοια και την σημασία των βασικών σημείων για το ΝΑΤΟ και τα εδάφη , σύμφωνα με αντίγραφο που έχει δει το πρακτορείο Reuters.

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με την πρώτη ματιά… είναι εντελώς μη εποικοδομητικό και δεν λειτουργεί για εμάς» δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Μόσχα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι οι προτάσεις των ΗΠΑ για ειρήνη στην Ουκρανία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την επίλυση της σύγκρουσης, αλλά ότι εάν το Κίεβο απορρίψει το σχέδιο, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα προχωρήσουν περαιτέρω.

Ο Ουσακόφ είπε ότι «όχι όλες, αλλά πολλές θέσεις αυτού του (αμερικανικού) σχεδίου μας φαίνονται αρκετά αποδεκτές». Ο ίδιος προσέθεσε ότι ορισμένες ωστόσο θα έπρεπε να συζητηθούν πιο λεπτομερώς.

Ζελένσκι: Επιστρέφει στο Κίεβο η ουκρανική αντιπροσωπεία μετά τη σύσκεψη στη Γενεύη

Νωρίτερα, η επίσημη αντιπροσωπεία της Ουκρανίας, η οποία βρισκόταν στη Γενεύη για συνομιλίες σχετικά με ένα σχέδιο ειρήνης, επιστρέφει στο Κίεβο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι τα επόμενα βήματα θα αποφασιστούν σύντομα.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ σημείωσε αρχικά ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, με τον οποίο συζήτησε τη διπλωματική κατάσταση και τη διμερή συνεργασία.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι η «η αντιπροσωπεία μας επιστρέφει τώρα στην Ουκρανία».

«... Αναμένω μια πλήρη αναφορά απόψε σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη και τα κύρια σημεία έμφασης των εταίρων μας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Με βάση αυτές τις αναφορές, θα καθορίσουμε τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε με την Ευρώπη και άλλους εταίρους σε όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε.

I had a call with the Prime Minister of Norway, @jonasgahrstore. We discussed the diplomatic situation and bilateral cooperation. I am grateful for the advice and support – Norway, as always, is helping.



I briefed the Prime Minister on the initial results of the advisers’ work… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2025

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έχουν καταρτίσει ένα «βελτιωμένο πλαίσιο ειρήνης» και σχεδιάζουν να συνεχίσουν τις εργασίες για ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου τις επόμενες ημέρες.

Στο μεταξύ, οι υπουργοί Εξωτερικών αρκετών ευρωπαϊκών χωρών συναντήθηκαν το πρωί της Δευτέρας με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, προκειμένου να συντονίσουν τα περαιτέρω βήματα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με αξιωματούχο του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Φον ντερ Λάιεν: Η Ουκρανία θα επιλέξει το μέλλον της

Την ίδια ώρα, για «ουσιαστική» και «καλή» πρόοδο στις συζητήσεις της Γενεύης σχετικά με τις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία, έκαναν λόγο η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, σε κοινές δηλώσεις τους λίγο μετά το πέρας της άτυπης συνάντησης των ευρωπαίων ηγετών στη Λουάντα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι δημιουργήθηκε μια «σταθερή βάση για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών», σημειώνοντας ότι οι συζητήσεις αφορούν «την ασφάλεια ολόκληρης της ηπείρου μας τώρα και στο μέλλον».

«Σήμερα επιβεβαιώσαμε ότι είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας τρία βασικά στοιχεία: Πρώτον, «το έδαφος και η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να γίνονται σεβαστά». Δεύτερον, «μόνο η Ουκρανία ως κυρίαρχο κράτος μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις». Τρίτον, η Ουκρανία είναι αυτή η οποία θα επιλέξει το μέλλον της.

Κόστα: Η ΕΕ δεσμεύεται να υλοποιήσει την οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι «η ΕΕ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να παρέχει στον Πρόεδρο Ζελένσκι όλη την υποστήριξη που χρειάζεται: διπλωματική, στρατιωτική και οικονομική» και πρόσθεσε ότι «η ΕΕ δεσμεύεται να υλοποιήσει την οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία», ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι η ΕΕ χαιρετίζει τις «εποικοδομητικές» συζητήσεις και την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη Γενεύη, μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας και εξήρε τις προσπάθειες του Προέδρου Ζελένσκι και του Προέδρου Τραμπ και των αντιπροσωπειών τους εκεί. Σημείωσε, ωστόσο, ότι «είναι σαφές ότι τα ζητήματα που αφορούν άμεσα την ΕΕ, όπως οι κυρώσεις, η διεύρυνση ή τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, απαιτούν την πλήρη συμμετοχή και λήψη αποφάσεων από την ΕΕ».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία συνεργαζόμενοι στενά με την ΕΕ και σε στενό συντονισμό με την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ», είπε ο Α. Κόστα και πρόσθεσε ότι «αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να προχωρήσουμε ως εταίροι, ενωμένοι προς τον κοινό μας στόχο», που είναι ο τερματισμός του πολέμου και η διασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία. «Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι μια προσωρινή εκεχειρία, πρέπει να είναι μια λύση με διάρκεια», δήλωσε.

Ο στόχος των υπουργών από τη Γερμανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία και την Πολωνία παραμένει η συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας με στόχο μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι υπουργοί συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους σύντομα.

«Αινιγματική» δήλωση του Τραμπ για την Ουκρανία: Ίσως κάτι καλό να συμβαίνει

Νωρίτερα, με μια «αινιγματική» δήλωση για τις συζητήσεις που διεξάγονται αναφορικά με το ενδεχόμενο λήξης του πολέμου της Ουκρανίας με τη Ρωσία τοποθετήθηκε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω του «πυρετού» των διαβουλεύσεων σχετικά με την ένοπλη σύγκρουση στην ανατολική Ευρώπη που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Σε ανάρτηση του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε «είναι πραγματικά πιθανό να έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας; Μην το πιστέψετε μέχρι να το δείτε, αλλά ίσως κάτι καλό να συμβαίνει. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!».

Το μήνυμα του Τραμπ έρχεται στον απόηχο του σχεδίου των 28 σημείων που παρουσίασε ο ίδιος στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα και καθώς το Σαββατοκύριακο «έτρεξαν» διαβουλεύσεις μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ουκρανία στη Γενεύη της Ελβετίας.

Οι «κόκκινες γραμμές» του Κιέβου

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδήλωση της Κριμαϊκής Πλατφόρμας που πραγματοποιείται στη Σουηδία, ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους του για την επίτευξη συμβιβασμών σχετικά με τις ειρηνευτικές προτάσεις των ΗΠΑ, με στόχο την ενίσχυση και όχι την αποδυνάμωση της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι τόνισε ακόμα πως η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι η απόφαση για τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι κρίσιμη.

«Αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή. Υπάρχει πολύς θόρυβος στα μέσα ενημέρωσης, μεγάλη πολιτική πίεση και ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν» συμπλήρωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ουκρανικού κοινοβουλίου, Ρουσλάν Στέφαντσουκ, εμφανίστηκε πιο επιθετικός απέναντι στις προτάσεις που κατέθεσαν οι ΗΠΑ για τη λήξη του πολέμου. Ο ίδιος δήλωσε πως η Ουκρανία θέτει ως «κόκκινες γραμμές» στις διαπραγματεύσεις το να μην υπάρξει:

Καμία επίσημη αναγνώριση της κατοχής εδαφών

Καμία περιορισμός στις αμυντικές δυνάμεις της Ουκρανίας

Καμία περιορισμός στις μελλοντικές συμμαχίες της Ουκρανίας

Είπε επίσης ότι η ένταξη στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ πρέπει να αποτελεί στοιχείο των εγγυήσεων ασφάλειας της Ουκρανίας και οποιουδήποτε ειρηνευτικού σχεδίου.