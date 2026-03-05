ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν - Δορυφορικές εικόνες

Νέες δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν εκτεταμένες ζημιές στις ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις που έγιναν στόχος επιθέσεων.

Οι εικόνες, που τραβήχτηκαν από την Vantor, καταγράφουν καταστροφές σε κτίριο της πυραυλικής βάσης στο Garmdarreh, καθώς και σε κτίριο και στις εισόδους σηράγγων στο συγκρότημα Khorramabad.

Ισραήλ και ΗΠΑ επιβεβαιώνουν ότι οι επιχειρήσεις τους είχαν ως στόχο το σύστημα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, πλήττοντας εκτοξευτές, αποθήκες και εγκαταστάσεις παραγωγής.

Επειδή πολλές από αυτές τις εγκαταστάσεις βρίσκονται βαθιά υπόγεια, μόνο οι ΗΠΑ διαθέτουν τα βαριά βομβαρδιστικά ικανά να τις πλήξουν αποτελεσματικά.