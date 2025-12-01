ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο θα συμφωνήσουν σε μηδενικούς δασμούς για τα φαρμακευτικά προϊόντα

Η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συμφωνήσουν για μηδενικούς δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα, με ανακοίνωση που αναμένεται από τον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα. Ο Λευκός Οίκος και η βρετανική κυβέρνηση δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Βρετανός υπουργός Επιστημών, Patrick Vallance, δήλωσε στους νομοθέτες τον Οκτώβριο ότι «κάποιος βαθμός αύξησης των τιμών είναι αναπόφευκτος» για τα νέα, καινοτόμα φάρμακα που αποτελούν αντικείμενο των διαπραγματεύσεων, αν και τα υπάρχοντα φάρμακα και τα γενόσημα φάρμακα ενδέχεται να μην υποστούν την ίδια αύξηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει πιέσει την Ευρώπη να πληρώσει περισσότερα για τα αμερικανικά φάρμακα, και οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες έχουν καθυστερήσει τις επενδύσεις τους στη Βρετανία, επικαλούμενες το δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν τον Μάιο να επιδιώξουν «σημαντικά προνομιακά αποτελέσματα στη μεταχείριση των φαρμακευτικών προϊόντων», με τη δέσμευση ότι η Βρετανία θα προσπαθήσει να βελτιώσει το περιβάλλον για τις φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα.