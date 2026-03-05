Το Πεντάγωνο και ορισμένες χώρες του Κόλπου εξετάζουν το ενδεχόμενο αγοράς ουκρανικών αντιαεροπορικών drone για την άμυνα κατά των ιρανικών drone Shahed.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Ουκρανία ανέπτυξε φθηνά, μαζικής παραγωγής αντιαεροπορικά drone που κοστίζουν μερικές χιλιάδες δολάρια, πολύ φθηνότερα από τους πυραύλους Patriot (κοστίζουν περίπου 13,5 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας) που χρησιμοποιούνται σήμερα για την κατάρριψη των Shahed.

NEW: The Pentagon and some Gulf countries are considering buying Ukrainian interceptor drones to defend against Iranian Shahed drones.



Ukraine developed cheap, mass-produced interceptor drones costing a few thousand dollars, far cheaper than Patriot missiles (~$13.5m each)… pic.twitter.com/JOVhBAFUFr — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

Επειδή το Ιράν μπορεί να διαθέτει δεκάδες χιλιάδες Shahed drones, οι χώρες επιθυμούν μια φθηνότερη μέθοδο άμυνας.

Η τεχνολογία της Ουκρανίας έχει γίνει ιδιαίτερα περιζήτητη λόγω της εμπειρίας της στην αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων με drones.