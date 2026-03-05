ΗΠΑ και χώρες του Κόλπου σκέφτονται να αγοράσουν ουκρανικά αντιαεροπορικά drone
ΗΠΑ και χώρες του Κόλπου σκέφτονται να αγοράσουν ουκρανικά αντιαεροπορικά drone

Το Πεντάγωνο και ορισμένες χώρες του Κόλπου εξετάζουν το ενδεχόμενο αγοράς ουκρανικών αντιαεροπορικών drone για την άμυνα κατά των ιρανικών drone Shahed.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Ουκρανία ανέπτυξε φθηνά, μαζικής παραγωγής αντιαεροπορικά drone που κοστίζουν μερικές χιλιάδες δολάρια, πολύ φθηνότερα από τους πυραύλους Patriot (κοστίζουν περίπου 13,5 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας) που χρησιμοποιούνται σήμερα για την κατάρριψη των Shahed.

Επειδή το Ιράν μπορεί να διαθέτει δεκάδες χιλιάδες Shahed drones, οι χώρες επιθυμούν μια φθηνότερη μέθοδο άμυνας.

Η τεχνολογία της Ουκρανίας έχει γίνει ιδιαίτερα περιζήτητη λόγω της εμπειρίας της στην αντιμετώπιση των ρωσικών επιθέσεων με drones.

