Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε τελικά την Τετάρτη στον διπλασιασμό των δασμών για εισαγωγές από την Ινδία στο 50%, τιμωρώντας τη χώρα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου και τη χρηματοδότηση της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το CNN, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη εξακολουθούν να πραγματοποιούν εμπόριο με τη Ρωσία, αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με πριν από τον πόλεμο.

Οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ–Ρωσίας έχουν μειωθεί περίπου κατά 90% από την έναρξη του πολέμου αλλά πέρυσι οι ΗΠΑ εισήγαγαν ακόμα αγαθά αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Ρωσία, σύμφωνα με στοιχεία του Bureau of Economic Analysis (BEA) και του Census Bureau των ΗΠΑ.

Στην ΕΕ, που συνεργάζεται με τις ΗΠΑ στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οι εισαγωγές αγαθών από τη Ρωσία ανήλθαν σε 41,9 δισ. δολάρια το 2024, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat.

Τα κύρια εμπορικά σημεία ΗΠΑ–Ρωσίας είναι τα εξής:

Λιπάσματα: Οι ΗΠΑ εισήγαγαν 927 εκατ. δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ πέρυσι ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια.

Εξαρτώνται ιδιαίτερα από τύπους λιπασμάτων όπως ουρία, UAN και χλωριούχο κάλιο.

Παλλάδιο: Οι εισαγωγές μειώθηκαν, αλλά οι ΗΠΑ εισήγαγαν 878 εκατ. δολάρια το 2024 και 594 εκατ. δολάρια μέχρι τον Ιούνιο του 2025.

Ουράνιο και πλουτώνιο: Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 755 εκατ. δολάρια φέτος.

Ενώ τα κύρια εμπορικά στοιχεία ΕΕ–Ρωσίας είναι τα ακόλουθα: