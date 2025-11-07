ΗΠΑ και Βρετανία ήραν τις κυρώσεις σε βάρος του Σύρου προέδρου Άχμαντ αλ-Σαράα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία ήραν τις κυρώσεις σε βάρος του Σύρου προέδρου Άχμαντ αλ-Σαράα την Παρασκευή, μία ημέρα αφότου το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έκανε το ίδιο, ενόψει της συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβεβαιώνει ότι θα ακολουθήσει το παράδειγμα.

Η Ουάσινγκτον και το Λονδίνο ήραν επίσης τις κυρώσεις σε βάρος του Σύρου υπουργού Εσωτερικών Άνας Χατάμπ, σύμφωνα με ανακοινώσεις στους ιστότοπούς τους.

Και οι δύο άνδρες είχαν προηγουμένως αποτελέσει στόχους οικονομικών κυρώσεων που σχετίζονταν με το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να τους χαρακτηρίζουν ως Ειδικά Καθορισμένους Παγκόσμιους Τρομοκράτες.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε την Παρασκευή ότι η απόφαση του ΟΗΕ θα αντικατοπτριστεί στα μέτρα της ΕΕ.

Η Βρετανία είχε άρει ορισμένες κυρώσεις κατά της Συρίας τον Απρίλιο, ενώ η Ένωση ήρε τις οικονομικές της κυρώσεις τον Μάιο, αν και οι περιορισμοί που σχετίζονται με τα όπλα και την ασφάλεια παραμένουν σε ισχύ.

«Παραμένουμε δεσμευμένοι στην υποστήριξη μιας ειρηνικής και χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης, με ηγεσία και ιδιοκτησία από τους ίδιους τους Σύρους, για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους τους Σύρους», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ουάσινγκτον εδώ και μήνες προτρέπει το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας να χαλαρώσει τις κυρώσεις κατά της Συρίας. Ο Τραμπ ανακοίνωσε μια σημαντική αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής τον Μάιο, όταν είπε ότι θα άρει τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Συρίας.

Συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί με τον Σαράα στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, στην πρώτη τέτοια επίσκεψη από Σύρο αρχηγό κράτους.

Ο Τραμπ έχει επιδιώξει καλές σχέσεις με τον Σαράα. Τον Ιούνιο ανακάλεσε τις περισσότερες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Συρίας, και είχε ήδη συναντηθεί με τον Σύρο ηγέτη όταν εκείνος επισκέφθηκε τη Σαουδική Αραβία τον περασμένο Μάιο.

Από τότε που κατέλαβε την εξουσία από τον Μπασάρ αλ-Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Σαράα έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς η μεταβατική του κυβέρνηση επιδιώκει να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Συρίας με τις παγκόσμιες δυνάμεις που είχαν απομονώσει τη Δαμασκό κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Άσαντ.