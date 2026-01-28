ΗΠΑ: Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος προχωρά σε ενέργειες για επανεξέταση του φθορίου στο πόσιμο νερό

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) ξεκίνησε το πρώτο στάδιο μιας ταχείας διαδικασίας επανεξέτασης για να καθορίσει ποια επίπεδα φθορίου στο πόσιμο νερό θεωρούνται ασφαλή, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο Federal Register.

Η κίνηση αυτή προωθεί βασική προτεραιότητα της ατζέντας «Make America Healthy Again» της κυβέρνησης Τραμπ.

Η τελική αξιολόγηση τοξικότητας της EPA θα αποτελέσει τη βάση για πιθανές αλλαγές στα επιτρεπόμενα επίπεδα φθορίου στο πόσιμο νερό, βάσει του Νόμου για το Ασφαλές Πόσιμο Νερό.

Παράλληλα, θα στηρίξει και τις συστάσεις των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) σχετικά με τη χρήση φθορίου.

Η απομάκρυνση του φυσικού μεταλλικού στοιχείου φθορίου από το πόσιμο νερό αποτελεί προτεραιότητα του κινήματος «Make America Healthy Again», το οποίο στηρίζει τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Το κίνημα έχει ενισχύσει την επιρροή του στην κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ. Ο Κένεντι, γνωστός εδώ και χρόνια για τη δράση του κατά των εμβολίων, έχει ήδη προωθήσει πολιτικές του MAHA, όπως τον περιορισμό των συστάσεων για παιδικούς εμβολιασμούς, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από μεγάλες ιατρικές οργανώσεις.

Ο Κένεντι αντιτίθεται στη φθορίωση του δημόσιου πόσιμου νερού για την προστασία της οδοντικής υγείας και έχει ισχυριστεί — χωρίς επιστημονικά τεκμήρια — ότι τα επίπεδα φθορίου που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ συνδέονται με διάφορα προβλήματα υγείας, μεταξύ αυτών και ο καρκίνος.

Πέρυσι, ο Κένεντι είχε δηλώσει ότι θα επανασυγκροτήσει ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών για να εκδώσει νέα σύσταση σχετικά με το φθόριο και ότι σχεδίαζε να ζητήσει από το CDC να σταματήσει να συνιστά τη φθορίωση του πόσιμου νερού.

Τον Μάιο, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει από την αγορά συμπληρώματα φθορίου για παιδιά.

Από την άλλη πλευρά, η Αμερικανική Οδοντιατρική Ένωση συνεχίζει να στηρίζει τη φθορίωση του κοινοτικού πόσιμου νερού, καθώς μελέτες έχουν δείξει ότι μειώνει την τερηδόνα πάνω από 25% σε παιδιά και ενήλικες.

Το 2024, ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την EPA να ενισχύσει τη ρύθμιση για το φθόριο και να εξετάσει τον πιθανό κίνδυνο της φθορίωσης του νερού για τη νοητική ανάπτυξη των παιδιών (IQ). Τον περασμένο Απρίλιο, η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι θα επισπεύσει τη νέα αξιολόγηση για τις επιπτώσεις του φθορίου στην υγεία, στο πλαίσιο του νόμου που απαιτεί επανεξέταση των κανονισμών για το πόσιμο νερό κάθε έξι χρόνια.

Ο επικεφαλής της EPA, Λι Ζέλντιν, δέχεται πιέσεις από στελέχη του MAHA να ευθυγραμμίσει περισσότερο την πολιτική της υπηρεσίας με τις προτεραιότητες του κινήματος, όπως ο περιορισμός της χρήσης φυτοφαρμάκων και η μείωση της έκθεσης σε χημικές ουσίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η EPA θα δεχτεί δημόσια σχόλια για 30 ημέρες, ενώ το σχέδιο αξιολόγησης θα εξεταστεί και από εξωτερικούς επιστημονικούς αξιολογητές.