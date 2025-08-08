ΗΠΑ: Η ομάδα του Τραμπ διευρύνει την αναζήτηση για τον υποψήφιο πρόεδρο της Fed

Η ομάδα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει νέους υποψηφίους για τη θέση του επόμενου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), με έναν οικονομικό σύμβουλο με μακρά εμπειρία και έναν πρώην πρόεδρο της Fed να έχουν προστεθεί στη λίστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Παρασκευή.

Οι υποψήφιοι για την προεδρία της Fed περιλαμβάνουν τον πρώην πρόεδρο της Fed του Σεντ Λούις, Τζέιμς Μπούλαρντ, τον Μαρκ Σάμερλιν, πρώην οικονομικό σύμβουλο του προέδρου Τζορτζ Μπους, τον διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ, τον διοικητή της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, και τον πρώην διοικητή της Fed, Κέβιν Γουόρς, σύμφωνα με τη WSJ, η οποία επικαλείται αξιωματούχους.

Οι Μπούλαρντ και Σάμερλιν είναι δύο από τους πιθανούς υποψηφίους που προστέθηκαν σε μια λίστα περίπου 10 ατόμων που εξετάζονται για τη θέση, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την πληροφορία.