ΗΠΑ: Η Λευκορωσία συμφώνησε να σταματήσει τις πτήσεις μπαλονιών προς τη Λιθουανία

Ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Κόουλ, δήλωσε το Σάββατο ότι ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, είχε υποσχεθεί να σταματήσει τις πτήσεις μετεωρολογικών αερόστατων από τη χώρα του προς τη Λιθουανία.

«Συμφώνησε πρόσφατα να κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει τα μπαλόνια», δήλωσε ο Κόουλστο Reuters στο Βίλνιους, μετά από δύο ημέρες συνομιλιών με τον Λουκασένκο.

Τα μπαλόνια, που χρησιμοποιούνται από λαθρέμπορους τσιγάρων, έχουν προκαλέσει πάνω από δώδεκα κλεισίματα του αεροδρομίου του Βίλνιους τους τελευταίους μήνες.

Η Λιθουανία κατηγόρησε τη Λευκορωσία ότι διεξάγει «υβριδική επίθεση», διευκολύνοντας τη δραστηριότητα, και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητώντας από το κοινοβούλιο να εγκρίνει στρατιωτική υποστήριξη για την αστυνομία και τους συνοριοφύλακες, ώστε να αντιμετωπιστούν οι λαθρέμποροι.

Ο Λουκασένκο δήλωσε την Τρίτη ότι η Λιθουανία υπερβάλλει ως προς το πρόβλημα.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος της Λευκορωσίας προσπαθεί ειλικρινά να ηρεμήσει την κατάσταση. Νομίζω ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος, αλλά μπορεί να επιλυθεί. Θέλει ομαλές σχέσεις με τους γείτονές του - αυτό με διαβεβαιώνει», δήλωσε ο Κόουλ.

«Γνωρίζω ότι η Λιθουανία κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει τους παραλήπτες των τσιγάρων ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω, λοιπόν, ότι και οι δύο πλευρές εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την 1η Δεκεμβρίου ότι η κατάσταση στα σύνορα επιδεινώνεται και χαρακτήρισε τις εισβολές με αερόστατα «υβριδική επίθεση» από τη Λευκορωσία, η οποία ήταν «εντελώς απαράδεκτη».