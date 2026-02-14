Εκατοντάδες δικαστές σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφανθεί περισσότερες από 4.400 φορές από τον Οκτώβριο ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κρατά παράνομα μετανάστες, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters που διεξήγαγε έρευνα σε δικαστικά αρχεία.

Οι αποφάσεις αυτές συνιστούν μια σαρωτική νομική καταδίκη της καταστολής της μετανάστευσης από τον Τραμπ. Ωστόσο, η κυβέρνηση συνέχισε να φυλακίζει ανθρώπους επ’ αόριστον, ακόμη και αφού τα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι αυτές οι ενέργειες είναι παράνομες.

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιμένει ότι η Δικαιοσύνη θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει ή να αγνοήσει εντελώς τον ισχύοντα νόμο όπως είναι σαφώς διατυπωμένος», έγραψε την περασμένη εβδομάδα ο περιφερειακός δικαστής της Δυτικής Βιρτζίνια, Τόμας Τζόνστον, διατάσσοντας την απελευθέρωση ενός Βενεζολάνου κρατούμενου στην πολιτεία.

Οι περισσότερες από τις αποφάσεις επικεντρώνονται στην απόκλιση της κυβέρνησης Τραμπ από μια ερμηνεία του ομοσπονδιακού νόμου που ισχύει εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, σύμφωνα με την οποία οι μετανάστες που ζουν ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση, ενόσω εκδικάζεται η υπόθεσή τους στο αρμόδιο δικαστήριο.

Ο αριθμός των ατόμων που τελούν υπό κράτηση από την υπηρεσία κατά της μετανάστευσης (ICE) έφτασε περίπου τις 68.000 αυτόν τον μήνα, αυξημένος κατά περίπου 75% σε σχέση με την περίοδο πριν την ανάληψη των καθηκόντων από τον Τραμπ πριν από ένα χρόνο.

Οι κρατούμενοι μετανάστες έχουν καταθέσει περισσότερες από 20.200 ομοσπονδιακές αγωγές απαιτώντας την απελευθέρωσή τους από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ.

Σε τουλάχιστον 4.421 υποθέσεις, περισσότεροι από 400 ομοσπονδιακοί δικαστές έχουν αποφανθεί από τις αρχές Οκτωβρίου ότι η ICE κρατά παράνομα ανθρώπους καθώς διεξάγει την εκστρατεία μαζικών απελάσεων, σύμφωνα με το Reuters.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο αναφέρει ότι η έξαρση των αγωγών ανάγκασε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να εκτρέψει προς αυτήν την κατεύθυνση δικηγόρους που κανονικά θα ασκούσαν ποινικές διώξεις, καθώς βρήκε περισσότερους από 700 νομικούς του Υπουργείου που εκπροσωπούσαν την κυβέρνηση σε υποθέσεις μετανάστευσης.

Παρά τις αποφάσεις, πολλοί δικαστές έχουν διαπιστώσει ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει ανθρώπους φυλακισμένους ακόμη και μετά τη διαταγή απελευθέρωσής τους.

Σε απόφαση που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα στη Μινεσότα αναφέρεται ότι η κυβέρνηση είχε παραβιάσει 96 εντολές σε 76 υποθέσεις. Ο τοπικός εισαγγελέας Ντάνιελ Ρόουζεν δήλωσε ότι οι υποθέσεις είχαν δημιουργήσει ένα «τεράστιο βάρος» για τους δικηγόρους της κυβέρνησης.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης, Νάταλι Μπαλντάσαρ, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «συμμορφώνεται με τις δικαστικές εντολές και εφαρμόζει πλήρως τον ομοσπονδιακό νόμο περί μετανάστευσης».