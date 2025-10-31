ΗΠΑ: Η Γερουσία ψήφησε κατά των «αμοιβαίων» δασμών σε πάνω από 100 χώρες

Με 51 ψήφους έναντι 47, η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών την Πέμπτη έλαβε θέση κατά της φορολόγησης των εισαγόμενων αγαθών που έχει επιβάλλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε περισσότερες από 100 χώρες, ψηφίζοντας την ακύρωση των λεγόμενων «αμοιβαίων» δασμών.

Τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς για να ψηφίσουν τον τερματισμό των βασικών δασμών που έθεσε σε εφαρμογή ο πρόεδρος μέσω εκτελεστικού διατάγματος, μετέδωσε την Παρασκευή η ΕΡΤ.

Ήταν η τρίτη φορά που Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές συντάσσονται με τους Δημοκρατικούς σε ψήφισμα για τους δασμούς, αφού προηγουμένως είχαν συσπειρωθεί υπέρ του τερματισμού των δασμών που στοχεύουν τη Βραζιλία και τον Καναδά.

Οι γερουσιαστές Σούζαν Κόλινς από το Μέιν, Μιτς ΜακΚόνελ και Ραντ Πολ από το Κεντάκι, και Λίζα Μουρκόφσκι από την Αλάσκα, ήταν αυτοί που συνέπλευσαν με το κόμμα της αντιπολίτευσης.

Η ψηφοφορία έρχεται καθώς ο Τραμπ ολοκλήρωσε την περιοδεία του στην Ασία, όπου κατέληξε σε συμφωνία με την Κίνα για τη μείωση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στη χώρα.

Παρά την αντίθεση της Γερουσίας, η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι απίθανο να λάβει παρόμοια απόφαση. Οι Ρεπουμπλικάνοι αυτού του σώματος νωρίτερα φέτος ενέκριναν κανονισμό που εμπόδιζε τα εκτελεστικά διατάγματα για τους δασμούς να λαμβάνουν έγκριση στην Ολομέλεια.

Πάντως, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν από τη Βιρτζίνια, δήλωσε ότι αυτή η συμβολική αντιπολιτευτική κίνηση από τους Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους του θα πρέπει να τραβήξει την προσοχή του προέδρου, καθώς, όπως ισχυρίζεται «όταν βλέπει Ρεπουμπλικάνους να αρχίζουν να ψηφίζουν κατά των πολιτικών του, ακόμη και σε μικρούς αριθμούς, αυτό του κάνει εντύπωση και συχνά τον κάνει να αλλάξει συμπεριφορά».