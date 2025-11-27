ΗΠΑ: Η Δικαιοσύνη στην Τζόρτζια αθώωσε τον Τραμπ για τα γεγονότα του 2020 - Ποιο ήταν το σκεπτικό του εισαγγελέα

Η δικαιοσύνη της πολιτείας Τζόρτζια στις ΗΠΑ απέσυρε χθες Τετάρτη τις κατηγορίες εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και 14 ακόμη προσώπων για απόπειρα ανατροπής των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2020, βάζοντας τέλος στην τελευταία ποινική δίωξη που εκκρεμούσε εις βάρος του Αμερικανού προέδρου.

Αν και η δίκη του Τραμπ θα έπρεπε να διεξαχθεί μετά το τέλος της τρέχουσας θητείας του στην προεδρία των ΗΠΑ, το ίδιο δεν ίσχυε για τους συγκατηγορούμενούς του, μεταξύ των οποίων ο πρώην δικηγόρος του Ρούντι Τζουλιάνι και ο πρώην προσωπάρχης του στον Λευκό Οίκο Μαρκ Μέντοους.

Ο εισαγγελέας Πίτερ Σκανταλάκις, που ανέλαβε πρόσφατα την υπόθεση, πρότεινε χθες να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες και ο δικαστής Σκοτ Μακάφι αποδέχθηκε το αίτημά του.

Ο Σκανταλάκις εκτίμησε στη γνωμοδότησή του ότι «δεν υπάρχει ρεαλιστική προοπτική ένας εν ενεργεία πρόεδρος να υποχρεωθεί να εμφανιστεί στη Τζόρτζια για να δικαστεί», επομένως θα ήταν «μάταιο και αντιπαραγωγικό» να προχωρήσει η υπόθεση.

Παράλληλα τόνισε ότι η απόφασή του «δεν ελήφθη από την επιθυμία μου να προωθήσω κάποια ατζέντα, αλλά βασίστηκε στις πεποιθήσεις μου και την κατανόηση των νόμων».

Στις 14 Νοεμβρίου ο Σκανταλάκις είχε ανακοινώσει ότι αναλαμβάνει την υπόθεση αυτή καθώς δεν κατάφερε να βρει κανέναν άλλο εισαγγελέα διατεθειμένο να το πράξει.

Από την πλευρά του ο Στιβ Σάντοου, δικηγόρος του Τραμπ, εξήρε την απόφαση του εισαγγελέα και δήλωσε ότι δεν θα έπρεπε να έχουν ασκηθεί ποτέ διώξεις εις βάρος του πελάτη του.

Στο μεταξύ δύο άλλες διώξεις που είχαν ασκηθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο εναντίον του Ρεπουμπλικάνου από τον ειδικό εισαγγελέα Τζακ Σμιθ για παράνομη απόπειρα ανατροπής των αποτελεσμάτων των εκλογών του 2020 και για παράνομη κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο αποσύρθηκαν μετά την επανεκλογή του τον Νοέμβριο του 2024.

Φωτογραφία του 2023

Λόγω των διώξεων εις βάρος του στην Τζόρτζια ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναγκαστεί να μεταβεί τον Αύγουστο του 2023 σε φυλακή της Ατλάντα, πρωτεύουσας της πολιτείας, όπου οι σωφρονιστικές αρχές τράβηξαν την περιβόητη φωτογραφία του (mugshot).

Τον Δεκέμβριο του 2024 η δικαιοσύνη της πολιτείας ζήτησε την απομάκρυνση της εισαγγελέα Φάνι Γουίλις, που είχε αναλάβει την υπόθεση, λόγω της στενής σχέσης της με έναν ερευνητή που είχε προσλάβει για να συμμετέχει στην έρευνα. Αν και αποσύρθηκε από την υπόθεση, η Γουίλις αρνήθηκε να ακυρώσει τη διαδικασία, όπως ζητούσαν οι κατηγορούμενοι.

«Ο νόμος και η δικαιοσύνη επικράτησαν στη μεγάλη πολιτεία της Τζόρτζια, με την πλήρη ακύρωση του κυνηγιού μαγισσών από τη διεφθαρμένη Φάνι Γουίλις εναντίον μου και εναντίον άλλων μεγάλων Αμερικανών πατριωτών», είχε σχολιάσει τότε ο Τραμπ στο Truth Social, επαναλαμβάνοντας τους αβάσιμους ισχυρισμούς του ότι οι εκλογές του 2020 ήταν «στημένες» υπέρ του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.

Τέσσερα από τα 19 πρόσωπα εναντίον των οποίων είχαν ασκηθεί αρχικά διώξεις στις 14 Αυγούστου 2023, βάσει νόμου της Τζόρτζια για το οργανωμένο έγκλημα, δήλωσαν ένοχοι και είχαν καταδικαστεί σε μειωμένες ποινές, χωρίς φυλάκιση, με αντάλλαγμα την κατάθεσή τους σε μελλοντική δίκη των άλλων κατηγορουμένων.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τον Ιανουάριο του 2021 ο Τραμπ – η οποία διέρρευσε στον Τύπο--, στη διάρκεια της οποίας ζητούσε από υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Τζόρτζια να «βρει» τις περίπου 12.000 ψήφους που έλειπαν προκειμένου να κερδίσει τους 16 μεγάλους εκλέκτορες της πολιτείας.