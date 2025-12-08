ΗΠΑ: Η αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας διαγράφεται από την ατζέντα Τραμπ

Ο νέος οδικός χάρτης παγκόσμιας ασφάλειας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει αφαιρέσει κάθε αναφορά στην αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας ως στόχο, τροφοδοτώντας εικασίες ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να επιδιώκει να ενισχύσει τις πιθανότητες μιας διπλωματικής προόδου με την Πιονγκγιάνγκ το 2026.

Ο στόχος για τον τερματισμό της πυρηνικής απειλής της Βόρειας Κορέας ήταν σταθερός σε όλες τις Εθνικές Στρατηγικές Ασφαλείας των Αμερικανών προέδρων από το 2003, όμως έλειπε εμφανώς από το έγγραφο της Παρασκευής.

Η απουσία αναφοράς στη Βόρεια Κορέα και στο ολοένα ταχύτερο πυρηνικό της πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει πυραύλους ικανούς να πλήξουν το αμερικανικό έδαφος, εντείνει τις προσδοκίες για πιθανή αναβίωση των συνομιλιών μεταξύ Τραμπ και Κιμ Γιονγκ Ουν, οι οποίες σταμάτησαν το 2019.

Ο Τραμπ δήλωσε πρόθυμος να συναντηθεί «προδραστικά» με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, θέλοντας «να πετύχει κάτι με συγκεκριμένες ενέργειες», όπως ανέφερε ο Χονγκ Μιν του Ινστιτούτου Εθνικής Ενοποίησης της Κορέας. Ο Χονγκ τόνισε ότι ίσως υπάρχει συνειδητή επιλογή να μη γίνεται αναφορά στην αποπυρηνικοποίηση.

Στο έγγραφο ασφαλείας του 2017 επί Τραμπ, η Βόρεια Κορέα αναφερόταν 16 φορές ως απειλή για «την πατρίδα μας». Το νέο κείμενο παρουσιάζει το δόγμα της «ευέλικτης ρεαλιστικής προσέγγισης», επικεντρωμένο στον περιορισμό της έντασης με την Κίνα για την Ταϊβάν, μέσω ενίσχυσης των συμμάχων – κυρίως της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.

Η θέση του Κιμ Γιονγκ Ουν

Η Σεούλ και η Ουάσινγκτον επέμειναν τη Δευτέρα ότι η αποπυρηνικοποίηση παραμένει πολιτική τους στόχευση. Παρ’ όλα αυτά, ο Κιμ έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε επαναφορά στις συνομιλίες εξαρτάται από τη φύση τους και ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ισότιμος ηγέτης πυρηνικού κράτους.

«Η έννοια της αποπυρηνικοποίησης έχει χάσει σημασία· είμαστε πλέον πυρηνικό κράτος», είπε στο κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο. «Αν οι ΗΠΑ αναγνωρίσουν την πραγματικότητα και θελήσουν ειρηνική συνύπαρξη, δεν υπάρχει λόγος να μην συνομιλήσουμε».

Αναλυτές σημειώνουν ότι νέες συνομιλίες θα ενίσχυαν το κύρος του Κιμ στο εσωτερικό και θα έδειχναν ότι πέτυχε αυτό που οι προκάτοχοί του δεν κατάφεραν.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν το 2018 και 2019, όμως οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν λόγω του βορειοκορεατικού πυρηνικού οπλοστασίου. Η Βόρεια Κορέα παραμένει υπό αυστηρές διεθνείς κυρώσεις.

«Ευθυγραμμίζονται τα αστέρια» για νέες συνομιλίες;

Μετά τη δημοσίευση του αμερικανικού εγγράφου, η Νότια Κορέα δήλωσε ότι συγκλίνουν οι συνθήκες για επανέναρξη διαλόγου το επόμενο έτος, με θετικά σήματα από τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ιαπωνία.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Γουί Σουνγκ-λακ δήλωσε ότι οι ενέργειες της Σεούλ έχουν δημιουργήσει «το κατάλληλο περιβάλλον» για πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία.

Παράλληλα, η Νότια Κορέα ενισχύει την άμυνά της, αυξάνοντας τις στρατιωτικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2035, με άνοδο 7,5% το επόμενο έτος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Τραμπ.

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ επαίνεσε τη Σεούλ ως «υποδειγματικό σύμμαχο» που θα λάβει «ειδική μεταχείριση» για την ανάληψη ηγετικού ρόλου στη συμβατική άμυνα.

Σε συνάντηση τον Οκτώβριο, ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιουνγκ εξασφάλισε την έγκριση του Τραμπ για την κατασκευή πυρηνοκίνητων υποβρυχίων, με αμερικανική παροχή καυσίμου, δεδομένης της δέσμευσης της Σεούλ να παραμείνει χωρίς πυρηνικά όπλα.