ΗΠΑ: Η άλλοτε πιστή σύμμαχος του Τραμπ, βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, λέει ότι δέχεται απειλές που ενθαρρύνονται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Η βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, άλλοτε σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ και ηγετική φυσιογνωμία της αμερικανικής ριζοσπαστικής δεξιάς, δήλωσε σήμερα ότι δέχεται απειλές που «ενθαρρύνει» ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος την χαρακτήρισε «ντροπή» για το ρεπουμπλικανικό κόμμα, σε ένα ακόμη επεισόδιο της ρήξης των σχέσεων των δύο.

«Τώρα επικοινωνούν μαζί μου ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας με προειδοποιήσεις για την ασφάλειά μου σε μια εποχή που ένας καταιγισμός απειλών εναντίον μου τροφοδοτείται και ενθαρρύνεται από τον πιο ισχυρό άνδρα στον κόσμο», έγραψε η βουλευτής από την Τζόρτζια στον λογαριασμό της στο X.

«Τον άνδρα που υποστήριξα και βοήθησα να εκλεγεί», πρόσθεσε η πρώην πιστός του Ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου, η οποία το τελευταίο διάστημα εκφράζει επικρίσεις για την πολιτική του και τον χειρισμό της υπόθεσης Τζέφρι Έπστιν.

Χθες, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει με ανάρτησή του στο Truth Social ότι διακόπτει κάθε δεσμό με αυτήν την πρώην προσωπικότητα στο κίνημά του MAGA («Make America Great Again»), με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει έτοιμος να υποστηρίξει άλλο Ρεπουμπλικανό υποψήφιο σε προκριματικές εκλογές εναντίον της.

«Αποσύρω την υποστήριξη μου προς την βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος για την βουλευτή. «Το μόνο που βλέπω να κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ».

Σήμερα, ο ίδιος στοχοποίησε ξανά την Γκριν σε δύο αναρτήσεις στο Truth Social.

«Η Μάρτζορι “Η Προδότης” Γκριν είναι ντροπή για το ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΡΕΠΟΥΜΠΑΛΙΚΟ ΚΟΜΜΑ μας», έγραψε.

Αυτή είναι η πρώτη σημαντική ρήξη εντός του στρατοπέδου MAGA από την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμμπ τον Ιανουάριο, η οποία, σε αντίθεση με την πρώτη του θητεία, μέχρι στιγμής χαρακτηρίζεται από πολύ ισχυρή πειθαρχία γύρω από τον πρόεδρο.

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν έχει επικρίνει δημόσια τις οικονομικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι δεν εστιάζει αρκετά στο ζήτημα της αγοραστικής δύναμης της μεσαίας τάξης των ΗΠΑ.

Η 51χρονη πολιτικός έχει επίσης καταδικάσει τον χειρισμό του Τραμπ στην υπόθεση Έπστιν, του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης προτού δικαστεί.

Σήμερα, σε νέα της τοποθέτηση η βουλευτής δήλωσε ότι τώρα έχει «μια μικρή ιδέα για τον φόβο και την πίεση που πρέπει να αισθάνονται οι γυναίκες που ήταν θύματα του Τζέφρι Έπστιν και της κλίκας του».