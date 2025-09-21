ΗΠΑ: Χιλιάδες κόσμου στο State Farm Stadium για την κηδεία του Τσάρλι Κερκ - Επικήδειος από τον Τραμπ (pics&vids)

Δεκάδες χιλιάδες κόσμου βρίσκονται από νωρίς στο State Farm Stadium, στην Αριζόνα, για να πουν το τελευταίο αντίο στον δολοφονημένο συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, δύο εβδομάδες μετά τη δολοφονία του σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα - μια εξέλιξη που όξυνε το πολιτικό κλίμα στη χώρα.

Στο κατάμεστο στάδιο όπου γίνεται η τελετή βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπουργοί της κυβέρνησης και επιφανείς δεξιοί σχολιαστές.

Το στάδιο των Arizona Cardinals στο Φοίνιξ είναι κατάμεστο με πάνω από 63.000 ανθρώπους να έχουν ήδη πάρει τις θέσεις τους, μετά από ώρες σε αναμονή προκειμένου να περάσουν τους αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας, για να πουν το τελευταίο αντίο στον πιο επιδραστικό εκπρόσωπο του κινήματος MAGA. Δεκάδες χιλιάδες άλλοι θα βρίσκονται εκτός του σταδίου ενώ πολλοί είναι αυτοί που θα παρακολουθήσουν την τελετή από τις τηλεοράσεις τους.

STUNNING TURNOUT: Drone video shows the outpouring of support as more than 100,000 people are expected to attend the Charlie Kirk memorial service in Arizona. pic.twitter.com/e8zQSF6i65 — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025

Πολλοί φορούν κόκκινα, λευκά και μπλε ρούχα, καουμπόικες μπότες και καπέλα «Make America Great Again», δεδομένου ότι είχε ανακοινωθεί πως ο ενδυματολογικός κώδικας είναι «Sunday best – κόκκινο, λευκό ή μπλε».

Η ατμόσφαιρα εντός του σταδίου έχει έντονα θρησκευτικό χαρακτήρα, με μεγάλες αφίσες που παραθέτουν αποσπάσματα από την Αγία Γραφή, σε αναγνώριση της βαθιάς χριστιανικής πίστης που ο ίδιος προέβαλλε συχνά στις ομιλίες του.

Σε κάθε μία από τις 63.000 θέσεις εντός του σταδίου υπάρχει μία αφίσα του δολοφονηθέντος Τσάρλι Κερκ με σύνθημα «ποτέ να μην παραδοθούμε» αλλά και ένα βραχιολάκι στο οποίο αναγράφεται η φράση «Είμαστε όλοι Τσάρλι Κερκ».

This is what 50+ THOUSAND people worshipping Jesus Christ looks like for Charlie Kirk’s memorial



Jesus Christ truly is KING



AMEN 🙏 pic.twitter.com/32SEGixzSl — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 21, 2025

Οι αρχές εκτιμούν ότι έως και 100.000 άνθρωποι αναμένεται να παραστούν στην Αριζόνα για την κηδεία του συντηρητικού ακτιβιστή, δεδομένου όμως ότι η χωρητικότητα του σταδίου ανέρχεται σε περίπου 63.000 θέσεις, όσοι δεν καταφέρουν να μπουν στο State Farm Stadium μπορούν να παρακολουθήσουν την τελετή από ένα γειτονικό στάδιο, 20.000 θέσεων, που έχει επίσης διατεθεί για αυτόν τον σκοπό.

Πολλοί άνθρωποι αναμένεται επίσης να παρακολουθήσουν την τελετή από τους εξωτερικούς χώρους του σταδίου, ενώ εκατομμύρια άλλοι από τα σπίτια τους, καθώς η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά στον λογαριασμό του Κερκ στην πλατφόρμα Rumble.

Ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους

Στην τελετή αναμένεται να μιλήσει μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χεγκσέθ. Θα μιλήσουν επίσης ο πρώην παρουσιαστής του Fox News και νυν podcaster Τάκερ Κάρλσον, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και ο αναπληρωτής προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ.

Η χήρα του ακτιβιστή, Ερίκα Κερκ, που θα αναλάβει την ηγεσία του Turning Point USA, έχει δεσμευθεί να συνεχίσει το έργο του συζύγου της. «Το κίνημα που έχτισε ο άντρας μου δεν θα πεθάνει», δήλωσε, προσθέτοντας: «Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμικό κάλεσμα».

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Τα μέτρα σσφαλείας δρακόντεια. Με εντολή του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας το Στάδιο State Farm, όπου θα γίνει η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, έχει μετατραπεί σε φρούριο.

Το σχέδιο καταστρώθηκε μέσα σε μόλις 10 ημέρες από την δολοφονία του Κερκ, θέτοντας τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές Αρχές και μυστικές υπηρεσίες στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού, όντας αντιμέτωπες με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας λόγω της έντονης πολιτικής πόλωσης στη χώρα.

Εκτός από το Στάδιο State Farm, χωρητικότητας 73,000 θέσεων, έχει κλειστεί για την υποδοχή του κόσμου και κοντινό αθλητικό κέντρο για 20.000 άτομα.

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κέρκ

Ο 31χρονος διαμορφωτής κοινής γνώμης (influencer) δολοφονήθηκε ενώ μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της πολιτείας Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου. Ο φερόμενος ως δράστης, ένας 22χρονος, συνελήφθη την επόμενη ημέρα και του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για φόνο, με τους εισαγγελείς να ζητούν τη θανατική ποινή.

Η δολοφονία του Κερκ είχε απρόσμενες και σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις στις ΗΠΑ και προκάλεσε ανησυχίες μετά τα αιτήματα του Τραμπ και του Βανς να τιμωρηθούν άνθρωποι που επιδοκίμασαν ή εξέφρασαν χαρά για τον θάνατό του. Επικριτές δηλώνουν ότι τα σχόλια αυτά προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Ο Κερκ είχε πολύ στενές σχέσεις με την κυβέρνηση του Τραμπ και την οικογένειά του. Ο ακτιβιστής είχε ιδρύσει την οργάνωση Turning Point USA το 2012, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλά σχολεία και πανεπιστήμια.

Μέσω των πλατφορμών του –περιλαμβανομένου ενός πετυχημένου πόντκαστ—ο Κερκ απευθυνόταν σε κοινό εκατομμυρίων ανθρώπων, ιδίως νέων. Οι επικριτές του τον κατηγορούσαν για διάδοση ρατσιστικών, ομοφοβικών και σεξιστικών απόψεων.