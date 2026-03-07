ΗΠΑ: Χιλιάδες Αμερικανοί εγκατέλειψαν την Μέση Ανατολή με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις

Οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν την πραγματοποίηση περισσότερων από δώδεκα ειδικά ναυλωμένων πτήσεων, μεταφέροντας χιλιάδες Αμερικανούς εκτός της Μέσης Ανατολής από την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα το αμερικανικό υπουργείο των Εξωτερικών.

Νέες απειλές από το Ιράν: Aναζητούμε νέους αμερικανικούς στόχους να χτυπήσουμε

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι η Τεχεράνη αναζητά νέους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών για πιθανές επιθέσεις, μετά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν «θα δεχθεί πολύ σκληρά πλήγματα» το Σάββατο.

Λίγο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν νέα πλήγματα με στόχο την «πλήρη καταστροφή» ιρανικών στόχων, Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον «απείλησε ξεκάθαρα να επεκτείνει τον πόλεμο εναντίον του ιρανικού λαού και να τον σκοτώσει άμεσα».

«Για τον λόγο αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοινώνει ότι θα εξετάσει σοβαρά αμερικανικές περιοχές, δυνάμεις και συνεργάτες που δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί στη λίστα στόχων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και θα αναλάβει δράση σε περίπτωση απερίσκεπτης ενέργειας του εχθρού», δήλωσε.

Ο ίδιος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες ούτε διευκρίνισε πότε θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ενδεχόμενες επιθέσεις εναντίον αυτών των νέων στόχων.



