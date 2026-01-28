ΗΠΑ, Γροιλανδία και Δανία ξεκίνησαν διπλωματικές συνομιλίες για την άμβλυνση των εντάσεων

Οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ, της Γροιλανδίας και της Δανίας ξεκίνησαν την Τετάρτη, ανακοίνωσε το δανικό υπουργείο Εξωτερικών, καθώς τα τρία μέρη επιδιώκουν να επιλύσουν μια διπλωματική κρίση σχετικά με τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της περιοχής της Αρκτικής.

Οι διπλωματικές συνομιλίες πραγματοποιούνται μετά από μήνες εντάσεων μεταξύ της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι και οι δύο ιδρυτικά μέλη του ΝΑΤΟ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας ανέφερε σε γραπτό σχόλιο προς το Reuters ότι ανώτεροι αξιωματούχοι από τη Δανία, τη Γροιλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες συναντήθηκαν για να «συζητήσουν πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις αμερικανικές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια στην Αρκτική, σεβόμενοι παράλληλα τις κόκκινες γραμμές του Βασιλείου».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον θεσπίσει μια διαδικασία για τη Γροιλανδία και ότι θα υπάρξουν συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο με αξιωματούχους από τη Γροιλανδία και τη Δανία σχετικά με το θέμα.

Οι επανειλημμένες εκκλήσεις του Τραμπ για τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, επικαλούμενες ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια λόγω Ρωσίας και Κίνας, είχαν απειλήσει να διασπάσουν τη διατλαντική συμμαχία προτού η διαμάχη μεταφερθεί σε διπλωματικό επίπεδο.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε την Τετάρτη ότι υπάρχουν «κόκκινες γραμμές» που δεν μπορούν να παραβιαστούν στις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αναγνώρισε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή απέναντι σε μια πιο επιθετική Ρωσία.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε το Reuters, ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, βρίσκονταν στο Παρίσι για να συναντήσουν τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, επιδιώκοντας να ενισχύσουν τη στήριξη απέναντι στην επιμονή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο του αρκτικού νησιού, το οποίο αποτελεί δανικό έδαφος εδώ και αιώνες.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία συμμερίζεται την άποψη πως είναι απαραίτητη η ενίσχυση της άμυνας στην Αρκτική.

«Δεδομένης της στάσης της Ρωσίας στον Άπω Βορρά, της οικονομικής παρουσίας της Κίνας και των στρατηγικών συνεπειών αυτής της προσέγγισης, συμφωνούμε στην ανάγκη να ενισχύσουμε την αμυντική μας στάση στην Αρκτική», είπε.

Η Γαλλία υποστηρίζει επίσης αυξημένη επαγρύπνηση και δραστηριότητα του ΝΑΤΟ στην Αρκτική, πρόσθεσε.

«Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε», είπε ο Μακρόν.

Παράλληλα, ο Μακρόν τόνισε ότι η Γαλλία τάσσεται υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Δανίας και της Γροιλανδίας, σεβόμενη τις βασικές αρχές της χάρτας του ΟΗΕ.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι όπως κατέστη σαφές την προηγούμενη εβδομάδα στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι ευρωπαϊκές χώρες.

Μάλιστα, ο Μακρόν είπε ότι τα τελευταία γεγονότα έδειξαν ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει την στρατηγική της για την Αρκτική αυτό τον χρόνο, ενώ έκανε λόγο και για στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης με αφορμή την Γροιλανδία.

Η Γροιλανδία υπό σοβαρή πίεση, λέει ο Νίλσεν

Μπορεί να προγραμματίζονται συνομιλίες μεταξύ Γροιλανδίας, Δανίας και Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στην κρίση, όμως ο Νίλσεν είπε ότι η Γροιλανδία έχει ορισμένες κόκκινες γραμμές που δεν μπορούν να ξεπεραστούν, ακόμη κι αν ελπίζει να επιτευχθεί κάποιου είδους συμφωνία, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

«Βρισκόμαστε υπό πίεση, σοβαρή πίεση. Προσπαθούμε να απωθήσουμε την πίεση από το εξωτερικό. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε τον λαό μας που φοβάται, που είναι ανήσυχος», είπε σε κοινή συζήτηση με τη Φρεντέρικσεν στο Πανεπιστήμιο Sciences Po.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «πρέπει να κάνουμε περισσότερα στην επιτήρηση και την ασφάλεια στην περιοχή μας, λόγω του τρόπου που ενεργεί τώρα η Ρωσία».

Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ενωμένη, λέει η Φρεντέρικσεν

Η απαίτηση των ΗΠΑ για έλεγχο της Γροιλανδίας έχει κλονίσει τις διατλαντικές σχέσεις και έχει επιταχύνει τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για μείωση της εξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα απέσυρε τις απειλές για δασμούς και απέκλεισε το ενδεχόμενο κατάληψης της Γροιλανδίας με τη βία.

Η Φρεντέρικσεν είπε ότι η κρίση έδειξε πως η πλειονότητα των Ευρωπαίων βρίσκεται στην ίδια γραμμή και κατάφερε να ενωθεί για να απωθήσει τις απαιτήσεις του Τραμπ, ιδίως την απειλή για επιπλέον δασμούς σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη.

«Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια μαθήματα που πήρε η Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες», δήλωσε νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου με τον Μακρόν και τον Νίλσεν.

Λέγοντας ότι η παγκόσμια τάξη έχει αλλάξει για πάντα και θέτοντας ερωτήματα για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον στην Ουάσιγκτον, η Φρεντέρικσεν τόνισε ότι είναι ζωτικής σημασίας η Ευρώπη να γίνει ισχυρότερη, αλλά κάλεσε επίσης σε διατλαντική ενότητα, δεδομένου ότι είναι σαφές πως η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη.

«Αν επιτρέψουμε στη Ρωσία να κερδίσει στην Ουκρανία, θα συνεχίσει», είπε. «Ο καλύτερος δρόμος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη είναι να μείνουμε ενωμένοι», πρόσθεσε.

Το διπλωματικό ρήγμα μεταξύ Δανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, αμφότερες ιδρυτικά μέλη του ΝΑΤΟ, έμοιαζε τις τελευταίες εβδομάδες να απειλεί το μέλλον της στρατιωτικής συμμαχίας, αν και η σύγκρουση έχει έκτοτε μεταφερθεί σε διπλωματικό επίπεδο.

Το ήμισυ της χερσαίας έκτασης στην Αρκτική ανήκει στη Ρωσία. Από το 2005 η Μόσχα έχει επαναλειτουργήσει και εκσυγχρονίσει δεκάδες στρατιωτικές βάσεις της σοβιετικής εποχής, τόσο στην αρκτική ενδοχώρα της όσο και στα νησιά ανοιχτά των βόρειων ακτών της.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι οι αναφορές περί απειλής από τη Μόσχα και το Πεκίνο για τη Γροιλανδία είναι μύθος που χρησιμοποιείται για να καλλιεργηθεί υστερία.