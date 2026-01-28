Φρεντέρικσεν: Ευρώπη και ΗΠΑ να παραμείνουν ενωμένες όσον αφορά την ασφάλεια στην Αρκτική

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη πρέπει να παραμείνουν ενωμένες, καθώς μοιράζονται τις ανησυχίες τους για την ασφάλεια στην Αρκτική.

«Η παγκόσμια τάξη όπως την γνωρίζουμε, για την οποία αγωνιζόμαστε εδώ και 80 χρόνια, έχει τελειώσει και δεν νομίζω ότι θα επιστρέψει», δήλωσε η Φρεντέρικσεν σε συνέδριο στο Παρίσι.

«Ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη είναι να παραμείνουν ενωμένες... Θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε μαζί με τις ΗΠΑ. Μοιραζόμαστε τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην Αρκτική. Η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη με την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Η Φρεντέρικσεν και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν, έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι αργότερα σήμερα, καθώς επιδιώκουν να εξασφαλίσουν υποστήριξη έναντι της προσπάθειας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει το νησί της Αρκτικής, το οποίο αποτελεί έδαφος της Δανίας εδώ και αιώνες.

Νίλσεν: Η Γροιλανδία δεν θα υποκύψει, αλλά χρειάζεται περισσότερη επιτήρηση και ασφάλεια

Από τη μεριά του ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν ανέφερε ότι η Γροιλανδία χρειάζεται περισσότερη επιτήρηση και ασφάλεια, αλλά δεν θα υποκύψει σε ξένες πιέσεις.

«Ως κυβέρνηση, προσπαθούμε να αποκρούσουμε τις εξωτερικές πιέσεις και να διαχειριστούμε τους πολίτες μας που είναι φοβισμένοι και τρομαγμένοι», είπε σε κοινή συνέντευξη με την Φρεντέρικσεν στο Πανεπιστήμιο Sciences Po στο Παρίσι.

Είπε ότι η Γροιλανδία συμφωνεί ότι χρειάζεται περισσότερη επιτήρηση και ασφάλεια στην περιοχή «λόγω του τρόπου με τον οποίο ενεργεί τώρα η Ρωσία».