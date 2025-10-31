ΗΠΑ: Tο FBI απέτρεψε «πιθανή τρομοκρατική επίθεση» στην Πολιτεία του Μίσιγκαν

Ο επικεφαλής του FBI δήλωσε σήμερα ότι μια «πιθανή τρομοκρατική επίθεση» που σχεδιάστηκε για το Σαββατοκύριακο του Χάλογουιν στο Μίσιγκαν, στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, απετράπη.

«Σήμερα το πρωί, το FBI απέτρεψε πιθανή τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβε αρκετά άτομα στο Μίσιγκαν ως ύποπτα για τον σχεδιασμό μιας βίαιης επίθεσης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Χάλογουιν», έγραψε ο Κας Πατέλ στην πλατφόρμα Χ.

Ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας ανέφερε ότι περισσότερα στοιχεία θα δημοσιοποιούν αργότερα.

Σε δημοσίευσή της στο Facebook, η αστυνομία του Ντίαρμπορν δήλωσε ότι το FBI προχώρησε σε συλλήψεις νωρίς σήμερα το πρωί σε αυτή την πόλη στα προάστια του Ντιτρόιτ.

«Πρέπει να καθησυχάσουμε τους κατοίκους της πόλης μας: δεν υπάρχει επί του παρόντος καμιά απειλή για τον πληθυσμό», διευκρίνισε.