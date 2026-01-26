ΗΠΑ: Επτά νεκροί και ένας τραυματίας σε αεροπορικό δυστύχημα στο Μέιν (vid)

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά την Κυριακή όταν ένα ιδιωτικό τζετ συνετρίβη καθώς απογειωνόταν από αεροδρόμιο στο Μπάνγκορ του Μέιν, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας τη Δευτέρα.
Σημειώνεται ότι ένα δικινητήριο αεροσκάφος Bombardier Challenger 600 με υπερτροφοδοτούμενο ανεμιστήρα συνετρίβη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπάνγκορ περίπου στις 7:45 μ.μ., δήλωσε η FAA την Κυριακή, σύμφωνα με το Reuters.
A private plane with eight people on board crashed on Sunday, January 25, during takeoff in Maine, in the northeastern United States, according to Bangor International Airport.— CMNS_Media✍🏻 (@1SanatanSatya) January 26, 2026
According to CNN, the aircraft is a Bombardier Challenger 650 business jet, and pic.twitter.com/yfvsVFlNEJ