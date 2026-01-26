ΗΠΑ: Επτά νεκροί και ένας τραυματίας σε αεροπορικό δυστύχημα στο Μέιν (vid)
ΗΠΑ: Επτά νεκροί και ένας τραυματίας σε αεροπορικό δυστύχημα στο Μέιν (vid)

26/01/2026 • 18:40
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
26/01/2026 • 18:40
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά την Κυριακή όταν ένα ιδιωτικό τζετ συνετρίβη καθώς απογειωνόταν από αεροδρόμιο στο Μπάνγκορ του Μέιν, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας τη Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι ένα δικινητήριο αεροσκάφος Bombardier Challenger 600 με υπερτροφοδοτούμενο ανεμιστήρα συνετρίβη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπάνγκορ περίπου στις 7:45 μ.μ., δήλωσε η FAA την Κυριακή, σύμφωνα με το Reuters.

