ΗΠΑ: Επτά νεκροί και ένας τραυματίας σε αεροπορικό δυστύχημα στο Μέιν (vid)

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά την Κυριακή όταν ένα ιδιωτικό τζετ συνετρίβη καθώς απογειωνόταν από αεροδρόμιο στο Μπάνγκορ του Μέιν, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας τη Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι ένα δικινητήριο αεροσκάφος Bombardier Challenger 600 με υπερτροφοδοτούμενο ανεμιστήρα συνετρίβη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπάνγκορ περίπου στις 7:45 μ.μ., δήλωσε η FAA την Κυριακή, σύμφωνα με το Reuters.