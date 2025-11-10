ΗΠΑ: Επιθέσεις σε δύο πλοία με υπόπτους για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό – Έξι νεκροί και διεθνείς αντιδράσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν την Κυριακή σε πλήγματα εναντίον δύο πλοίων που φέρονταν να μεταφέρουν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άτομα, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, την ώρα που πληθαίνουν οι εκκλήσεις για διερεύνηση των επιθέσεων.

«Τα συγκεκριμένα σκάφη ήταν γνωστά στις υπηρεσίες πληροφοριών μας ως συνδεδεμένα με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, μετέφεραν ναρκωτικά και κινούνταν σε γνωστή διαδρομή λαθρεμπορίου», ανέφερε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στο X (Twitter), συνοδεύοντας το μήνυμα με βίντεο από τις επιθέσεις.

Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.



These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει πάνω από δώδεκα επιθέσεις από τον Σεπτέμβριο σε πλοία κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας και πιο πρόσφατα στον ανατολικό Ειρηνικό, προκαλώντας πάνω από 70 θανάτους, στο πλαίσιο ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας τους στην Καραϊβική Θάλασσα.

Η Ουάσιγκτον ισχυρίζεται, χωρίς να έχει παρουσιάσει αποδείξεις, ότι τα πλοία που δέχθηκαν επίθεση μετέφεραν ναρκωτικά. Ωστόσο, ξένοι ηγέτες, μέλη του Κογκρέσου, νομικοί και οικογένειες των θυμάτων ζητούν διαφάνεια και αποδείξεις για τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ.

Διεθνείς αντιδράσεις και καταγγελίες

Ο ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα χαρακτήρισε τις αμερικανικές επιθέσεις σε φερόμενους διακινητές ναρκωτικών απαράδεκτες και παραβίαση του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Βενεζουέλα καταγγέλλει τις επιθέσεις ως παράνομες, δολοφονίες και πράξεις επιθετικότητας κατά της κυριαρχίας της χώρας. Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ ότι επιδιώκει την ανατροπή της κυβέρνησής του, κάτι που ο Αμερικανός πρόεδρος έχει υποβαθμίσει, παρά τις αναφορές για στενή συνεργασία της Ουάσιγκτον με την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας.

Κλιμάκωση της έντασης στην Καραϊβική

Τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ ενίσχυσαν στρατιωτικά την παρουσία τους στην περιοχή της Καραϊβικής, αναπτύσσοντας πυρηνικό υποβρύχιο και ομάδα πολεμικών πλοίων που συνοδεύουν το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου.

Σε απάντηση, ο Μαδούρο προχώρησε σε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και ανάπτυξη δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών σε όλη τη χώρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας.