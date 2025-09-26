ΗΠΑ: Επαφές Νετανιάχου με ηγέτες συμμαχικών χωρών ενόψει της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε χθες, Πέμπτη, με ηγέτες συμμαχικών χωρών στη Νέα Υόρκη, μία ημέρα πριν από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι προσέφερε στον Νετανιάχου την πλήρη υποστήριξή του στις προσπάθειες του Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του προεδρικού γραφείου. Ο Μιλέι, ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ, έχει επισκεφθεί επανειλημμένα τη χώρα και έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για τον ιουδαϊσμό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνομίλησε και με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, τον οποίο ευχαρίστησε «για την ακλόνητη υποστήριξή του» στις προσπάθειες του Ισραήλ να απελευθερώσει τους ομήρους.

Ο Αλόν Οχέλ, ένας από τους ομήρους που πρόσφατα εμφανίστηκε σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς, έχει και τη σέρβικη υπηκοότητα.

Στη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Παραγουάης Σαντιάγο Πένια, ο Νετανιάχου εξήρε «τη σταθερή στάση» της χώρας «ενάντια στον αντισημιτισμό και την τρομοκρατία».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόκειται να απευθυνθεί σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την ώρα που το Ισραήλ δέχεται ολοένα και περισσότερες επικρίσεις από δυτικούς του συμμάχους για τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα.

«Δεν θα το επιτρέψω»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε εξάλλου, προτού αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, ότι «θα καταγγείλω αυτούς τους ηγέτες οι οποίοι, αντί να καταδικάσουν τους φονιάδες, τους βιαστές και αυτούς που έκαψαν παιδιά, θέλουν να τους δώσουν ένα κράτος στην καρδιά της γης του Ισραήλ».

Εξάλλου ο Νετανιάχου έχει ήδη δηλώσει ότι η χώρα του θα επεκτείνει τους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με τους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς να πηγαίνουν ακόμη πιο μακριά και να ζητούν την προσάρτησή της.

Ωστόσο, χθες, Πέμπτη, για πρώτη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήρε θέση για το θέμα, έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Νετανιάχου.

«Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Όχι, δεν θα το επιτρέψω. Δεν θα συμβεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο. «Έχουν γίνει αρκετά. Έχει έρθει τώρα η ώρα να σταματήσουν», υπογράμμισε.

Στο μεταξύ οι ΗΠΑ παρουσίασαν ένα ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων το οποίο προβλέπει μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων ενώ σκιαγραφεί και τη μελλοντική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, το εν λόγω σχέδιο παρουσιάστηκε σε ηγέτες και αξιωματούχους από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία την Ινδονησία και το Πακιστάν την Τρίτη.