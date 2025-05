ΗΠΑ: Έντεκα τραυματίες από πυροβολισμούς στη Ν. Καρολίνα (vid)

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία έπειτα από πυροβολισμούς το βράδυ της Κυριακής σε παραθαλάσσια πόλη της Νότιας Καρολίνας, σύμφωνα με τις αρχές.

Η αστυνομία της κομητείας Χόρι δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς τραυματίστηκαν στο περιστατικό, το οποίο συνέβη περίπου στις 21:30 το βράδυ (τοπική) της Κυριακής στο Λιτλ Ρίβερ.

Οι Αρχές έλαβαν αναφορές για ανθρώπους που έφτασαν στο νοσοκομείο με ιδιωτικά οχήματα, ανέφερε η αστυνομία της κομητείας Χόρι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

BREAKING: Shooting reported on Watson Avenue in Little River, South Carolina; reports of multiple victims. pic.twitter.com/9RV6gupnhE