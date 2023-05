ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση σε McDonald's - Πληροφορίες για πολλούς νεκρούς

Nέα αιματοχυσία στις ΗΠΑ. Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο McDonald's στην πολιτεία της Τζόρτζια, με την τοπική αστυνομία να επιβεβαιώνει αρχικές μαρτυρίες ότι πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

«Διερευνούμε πολλά περιστατικά και υπάρχουν θύματα» ανέφερε αστυνομικός.

🚨#BREAKING: Multiple fatalities reported at separate crime scenes including inside a McDonald’s restaurant



📌#Moultrie | #Georgia



Currently, Multiple law enforcement and other agencies are on the scene to a series of shooting incidents, including one that occurred inside a… pic.twitter.com/3LS3z1xSDC