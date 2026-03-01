ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση με 13 τραυματίες στο Σινσινάτι (vid)
01/03/2026 • 10:27
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Μια μαζική ένοπλη επίθεση στο μουσικό κέντρο Riverfront Live στο Σινσινάτι του Οχάιο, άφησε τουλάχιστον 13 τραυματίες, σύμφωνα με αναφορές από τις τοπικές αρχές. 

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε χώρο που βρίσκεται στην οδό Kellogg.

Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι μέχρι στιγμής, αν και πολλά θύματα υπέστησαν τραύματα από πυροβολισμούς. 

Κάποια άτομα φέρονται να μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, γεγονός που επιδεινώνει την αρχική σύγχυση σχετικά με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων.

Η αστυνομία εντόπισε ένα πυροβόλο όπλο στο σημείο και ξεκίνησε ενεργή έρευνα. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει πληροφορίες σχετικά με τους υπόπτους ή ένα πιθανό κίνητρο. 

