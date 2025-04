ΗΠΑ: Εμπρησμός στην έπαυλη του κυβερνήτη της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο

Φωτιά ξέσπασε στην έπαυλη του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο, ενώ οι Αρχές προσφέρουν αμοιβή 10.000 για τον εντοπισμό των εμπρηστών.

Σημειώνεται πως ο Σαπίρο, το όνομα του οποίου ακούγεται και ως μία από τις πιθανές υποψηφιότητες για τις προεδρικές εκλογές του 2028, κοιμόταν με τη σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά τους όταν επιτέθηκαν οι εμπρηστές στο κυβερνητικό μέγαρο.

Η οικογένεια ξύπνησε μέσα στη νύχτα με τις Αρχές να επεμβαίνουν για εκκένωση του σπιτιού και κατάσβεση της φωτιάς που εξαπλωνόταν.

Όπως ανέφερε το ABC 27, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 2 το πρωί, με την οικογένεια του Σαπίρο να ξυπνάει από δυνατούς θορύβους στην πόρτα τους από την αστυνομία της Πενσυλβάνια. Ο κυβερνήτης αποκάλυψε μέσω Twitter ότι η αστυνομία τους ειδοποίησε για την κατάσταση, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν για να κατασβέσουν τη φωτιά.

