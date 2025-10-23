ΗΠΑ: Έκκληση της γενικής εισαγγελέως Νέας Υόρκης για καταγραφή ενεργειών της ICE στο Μανχάταν

Η γενική εισαγγελέας, Λετίσια Τζέιμς της πολιτείας της Νέας Υόρκης κάλεσε την Τετάρτη το κοινό να υποβάλει φωτογραφίες, βίντεο και άλλα έγγραφα των ομοσπονδιακών επιχειρήσεων μετανάστευσης στο γραφείο της για έλεγχο, μια ημέρα μετά την επιδρομή της ICE που στόχευε πλανόδιους πωλητές στο Μανχάταν.

Η Γενική Εισαγγελέας δήλωσε ότι το γραφείο της θα εξετάσει υλικό και άλλες πληροφορίες από επιχειρήσεις που κοινοποιήθηκαν μέσω μιας «Φόρμας Αναφοράς Ομοσπονδιακής Δράσης», λέγοντας σε μια δήλωση ότι «κάθε Νεοϋορκέζος έχει το δικαίωμα να ζει χωρίς φόβο ή εκφοβισμό».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ξεκινήσει μια επιθετική καταστολή της μετανάστευσης σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του Λος Άντζελες, του Σικάγο και της Ουάσινγκτον. Η εφημερίδα San Francisco Chronicle ανέφερε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα στείλει περισσότερους από 100 ομοσπονδιακούς πράκτορες στην πόλη για να ενισχύσουν την επιβολή του νόμου, επικαλούμενη μια ανώνυμη πηγή.

Οι διαδηλωτές στις πόλεις χρησιμοποίησαν τηλέφωνα για να καταγράψουν επιχειρήσεις της ICE, οι οποίες, σύμφωνα με τους επικριτές, έχουν χρησιμοποιήσει φυλετικό χαρακτηρισμό και έχουν συλλάβει πολλούς μετανάστες χωρίς ποινικό μητρώο. Η επιδρομή σε τμήμα μεταναστών στην οδό Canal Street της Νέας Υόρκης, μια εξέχουσα εμπορική περιοχή γνωστή για τις τιμές ευκαιρίας και τα προϊόντα απομίμησης, προκάλεσε αντιδράσεις στον δρόμο από τους κατοίκους της γύρω περιοχής.

Όταν ρωτήθηκε να σχολιάσει την προσπάθεια εποπτείας του Τζέιμς, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τρίσια ΜακΛάφλιν, δήλωσε ότι «μοιάζει με παρεμπόδιση της δικαιοσύνης».

Η νέα προσπάθεια καταγραφής πιθανών καταχρήσεων από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ και άλλους ομοσπονδιακούς πράκτορες αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αντίστασης των Δημοκρατικών. Ο βουλευτής των ΗΠΑ Ρόμπερτ Γκαρσία, Δημοκρατικός με έδρα το Λος Άντζελες, δήλωσε τη Δευτέρα ότι αυτός και άλλοι Δημοκρατικοί θα ξεκινήσουν έναν διαδικτυακό ιστότοπο για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας και προέτρεψε το κοινό να καταγράφει τη δραστηριότητα της ICE.

Η κυβέρνηση Τραμπ τον Μάρτιο κατέστρεψε τα γραφεία του DHS που ήταν επιφορτισμένα με την παρακολούθηση των παραβιάσεων των πολιτικών δικαιωμάτων, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για μείωση του προσωπικού στην κυβέρνηση.

Η προσπάθεια παρακολούθησης της ICE από τον Τζέιμς, έναν μακροχρόνιο εχθρό του Τραμπ, θα μπορούσε να πυροδοτήσει περαιτέρω τις πολιτικές εντάσεις με τον Λευκό Οίκο. Ο Τζέιμς, ο οποίος μήνυσε τον Τραμπ για απάτη το 2022, κατηγορήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα για ψευδή δήλωση σε αίτηση στεγαστικού δανείου, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ενέτεινε τη χρήση της κυβερνητικής εξουσίας εναντίον των υποτιθέμενων πολιτικών εχθρών του.

Το DHS δήλωσε ότι η επιχείρηση της Τρίτης με στόχο τη Canal Street είχε ως αποτέλεσμα εννέα συλλήψεις φερόμενων ως παραβατών του νόμου περί μετανάστευσης από το Μάλι, τη Σενεγάλη, τη Μαυριτανία και τη Γουινέα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων με προηγούμενες ποινικές συλλήψεις. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για φερόμενη επίθεση σε αστυνομικούς και ένα άλλο για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, ανέφερε το DHS.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής των ΗΠΑ, Νταν Γκόλντμαν, του οποίου η περιφέρεια περιλαμβάνει την οδό Canal, δήλωσε ότι το γραφείο του βοήθησε στην απελευθέρωση τεσσάρων Αμερικανών πολιτών που κρατούνται από την ICE.

«Δεκάδες μασκοφόροι ομοσπονδιακοί πράκτορες εισέβαλαν στο Κάτω Μανχάταν, ξυλοκοπώντας διαδηλωτές και συλλαμβάνοντας αδιακρίτως ανθρώπους», ανέφερε η Γκόλντμαν σε ανακοίνωσή της.

Η έφοδος στη Canal Street έγινε μετά την ανάρτηση βίντεο από τουλάχιστον δύο εξέχοντες influencers υπέρ του Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες, τα οποία επικεντρώνονταν σε Αφρικανούς μετανάστες που πουλούσαν αγαθά κατά μήκος της πολυσύχναστης λεωφόρου.