ΗΠΑ: Έφοδος του FBI στον πρώην συνεργάτη και νυν επικριτή του Τραμπ, Τζον Μπόλτον

Οι αμερικανικές αρχές έκαναν έρευνα στο σπίτι του πρώην συμβούλου του Τραμπ και νυν επικριτή του, Τζον Μπόλτον, στο πλαίσιο «έρευνας εθνικής ασφάλειας», ανέφερε την Παρασκευή η New York Post, επικαλούμενη έναν ανώνυμο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ.

Πράκτορες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) άρχισαν να ερευνούν το σπίτι του στο Μέριλαντ στις 7 π.μ. στο πλαίσιο έρευνας που διέταξε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, σύμφωνα με την Post.

«ΚΑΝΕΙΣ δεν είναι υπεράνω του νόμου... Πράκτορες του FBI σε αποστολή», έγραψε ο Πατέλ, χωρίς να αναφέρει τον Μπόλτον, σε μια ανάρτηση με το όνομα X λίγο μετά τις 7 π.μ., η οποία αναδημοσιεύτηκε από εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.

Ο Μπόλτον διετέλεσε πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, έκτοτε έχει γίνει επικριτής του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, αποκαλώντας τον ακατάλληλο για υπηρεσία.

Ο πρόεδρος είχε προηγουμένως αφήσει τον Μπόλτον χωρίς προστασία από τις μυστικές υπηρεσίες, η οποία του είχε ανατεθεί αφότου το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Ιράν είχε απειλήσει τη ζωή του.

Μόλις λίγη ώρα πριν, ο Μπόλτον είχε γράψει στο Χ σχολιάζοντας το θέμα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία: «Η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τον στόχο της: να σύρει την Ουκρανία σε μία νέα Ρωσική Αυτοκρατορία. Στο μεταξύ, οι συναντήσεις θα συνεχισθούν διότι ο Τραμπ θέλει ένα Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν βλέπω αυτές τις συνομιλίες να προoδεύουν».