ΗΠΑ: Εφετείο αποφάσισε κατά του Τραμπ για τα επιδόματα τροφίμων, ύψους 4 δισ. δολαρίων

Ένα ομοσπονδιακό εφετείο των ΗΠΑ επέτρεψε αργά την Κυριακή να παραμείνει σε ισχύ η απόφαση ενός δικαστή που υποχρεώνει την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να χρηματοδοτήσει πλήρως τις επιδοτήσεις τροφίμων αυτού του μήνα για 42 εκατομμύρια Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα, ενόσω συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Το 1ο Εφετείο των ΗΠΑ με έδρα τη Βοστώνη αρνήθηκε να αναστείλει την απόφαση που εξέδωσε την Πέμπτη ένας δικαστής του Ρόουντ Άιλαντ, η οποία υποχρεώνει το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ να δαπανήσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν προοριστεί για άλλους σκοπούς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι Αμερικανοί θα λάβουν το σύνολο των επιδομάτων του Προγράμματος Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας (SNAP), γνωστών και ως κουπόνια τροφίμων.

Η απόφαση του 1ου Εφετείου δεν θα έχει άμεσο αντίκτυπο, καθώς την Παρασκευή η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον έθεσε σε προσωρινή αναστολή την απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου που εξέδωσε ο ομοσπονδιακός δικαστής Τζον Μακόνελ. Η προσωρινή αναστολή της παραμένει σε ισχύ για 48 ώρες μετά την απόφαση του 1ου Εφετείου.

Η απόφαση της Τζάκσον, μαζί με προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις και ανακοινώσεις της κυβέρνησης και διαφόρων πολιτειών που βρίσκονται στο επίκεντρο της διαφοράς, έχει αφήσει αβέβαιο το καθεστώς του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας κατά της πείνας της χώρας κατά τη διάρκεια του shutdown.

Το Σάββατο, το USDA διέταξε τις πολιτείες να «ακυρώσουν» οποιαδήποτε μέτρα είχαν ληφθεί για την έκδοση πλήρων επιδομάτων SNAP, πριν από την απόφαση της Τζάκσον, διαφορετικά θα αντιμετώπιζαν οικονομικές κυρώσεις.