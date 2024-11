ΗΠΑ: Δύο νεκροί και 6 τραυματίες σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στο κέντρο του Ορλάντο (pics)

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στο κέντρο του Ορλάντο, στη Φλόριντα των ΗΠΑ, στη διάρκεια των εορτασμών του Χάλογουιν, ανακοίνωσαν σήμερα οι αστυνομικές αρχές της πόλης, προσθέτοντας ότι έφηβος που είναι ύποπτος συνελήφθη.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο του Ορλάντο (ORMC) και η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται σταθερή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό κατά το οποίο δέχθηκαν πυρά οι οκτώ άνθρωποι σημειώθηκε γύρω στη 01:00 τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδος) στην περιοχή με έντονη νυχτερινή ζωή του Ορλάντο, όπου εκατοντάδες άνθρωποι γιόρταζαν το Χάλογουιν.

UPDATE: The Orlando Police Department has released video footage capturing the shooting incident in Downtown Orlando, along with the arrest of the suspect, Jaylen Dwayne Edgar.



See our previous post on Facebook for additional information: https://t.co/nWlMTFlNEz pic.twitter.com/37adF1Bxzb